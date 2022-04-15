 

Мнение: Госдеп США – Война на Украине продлится до конца 2022

15.04.2022, 22:40, Разное
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Госдеп США объявил, что война на Украине продлится до конца 2022. А может и дольше.
Так сказать решили улучшить фон для переговоров. Вполне понятно, что киевские марионетки будут делать то, что требует Вашингтон, а значит никакого мира на Украине не будет, а "война до последнего украинца" будет продолжаться, поэтому уже сейчас надо прикидывать не только планы весенних операций, но и планы на летнюю и осеннюю кампании, с сопутствующими мобилизационными мероприятиями внутри страны.

При длительных сроках боевых действий, надо определить границы желаемого, а затем приступить к ликвидации промышленной и логистической инфраструктуры за ее пределами, чтобы затруднить реализацию американской стратегии сейчас и сделать цену последствий соучастия в проведении этого курса неподъемной. Опять же с учетом продолжающейся Холодной войны с США и НАТО в условиях отстуствия иных сдерживающих ограничителей, кроме как ядерного оружия.

Источник: Colonel Cassad



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