 

Москва направила ноту всем поставляющим Киеву оружие странам

15.04.2022, 22:25, Новости дня
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Российская сторона направила всем странам, в том числе Соединенным Штатам, ноту из-за поставок вооружений Украине, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Да, отправили», – сказала Захарова в ответ на вопрос о том, отправила ли РФ ноту странам, поставляющим оружие Украине, передает РИА «Новости».

В ответ на вопрос, в какие страны была направлена нота, она ответила «во все».

Ранее СМИ сообщили, что Москва направила Вашингтону ноту, в которой сообщила о «непредсказуемых последствиях» в случае, если НАТО продолжит поставлять Украине вооружения.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. В понедельник в Пентагоне сообщили, что Запад отправляет на Украину восемь – десять авиарейсов с оружием в день, а также потоком автоколонн.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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