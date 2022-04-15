 

Сирия сбила одну из двух запущенных Израилем ракет

15.04.2022, 22:25, Новости дня
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Сирийские средства противовоздушной обороны сбили одну из двух ракет, запущенных израильскими F-16 с территории Голанских высот по провинции Дамаск, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

«14 апреля с 23.03 до 23.10 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Голанских высот нанесли удар двумя управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Дамаск. Дежурными силами сирийских ПВО из находящегося на вооружении вооруженных сил сирийской армии комплекса российского производства «Бук-М2Э» уничтожена одна ракета», – цитирует Журавлева ТАСС.

Он указал, что в результате удара повреждения получил склад материального имущества, никто не погиб.

Ранее в четверг израильские вооруженные силы нанесли авиаудар в окрестностях Дамаска, где находились иранские установки ПВО и радары.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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