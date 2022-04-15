 

В РФ захотели разрешить выдачу оружия сотрудникам МЧС

15.04.2022, 22:25, Новости дня
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Правительство намерено разрешить выдавать сотрудникам МЧС оружие в случае реальной угрозы для их жизни и здоровья, оно опубликовало соответствующее постановление.

Постановление внесло изменение в постановление 1996 года «О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите». В список ведомств, которые могут выдавать оружие, включается МЧС России, передает ТАСС.

По этим данным, выдача защищаемым лицам оружия и боеприпасов производится «начальниками территориальных органов, спасательных воинских формирований Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

В 2021 году в список лиц, подлежащих государственной защите, включили сотрудников Федеральной противопожарной службы, военнослужащих спасательных воинских формирований и федеральных государственных гражданских служащих МЧС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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