В РФ захотели разрешить выдачу оружия сотрудникам МЧС

Правительство намерено разрешить выдавать сотрудникам МЧС оружие в случае реальной угрозы для их жизни и здоровья, оно опубликовало соответствующее постановление.

Постановление внесло изменение в постановление 1996 года «О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите». В список ведомств, которые могут выдавать оружие, включается МЧС России, передает ТАСС.

По этим данным, выдача защищаемым лицам оружия и боеприпасов производится «начальниками территориальных органов, спасательных воинских формирований Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

В 2021 году в список лиц, подлежащих государственной защите, включили сотрудников Федеральной противопожарной службы, военнослужащих спасательных воинских формирований и федеральных государственных гражданских служащих МЧС.

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