Расклешенные карго и с вшитым корсетом: свежие и необычные тенденции джинсов на лето 2022-го

Джинсы – то изделие, которое входит в капсульный гардероб. С ним сочетаются многие вещи, а потому есть возможность создать разные образы. И все же даже среди джинсов есть тренды. Разбираем самые актуальные фасоны на лето текущего года.

Отсыл к девяностым

В девяностые годы было можно носить джинсы со средней посадкой в сочетании с обычной белой майкой. Это был базовый комплект в уличном стиле. И сейчас, спустя тридцать лет, такой лук тоже актуален. Вроде все просто и незамысловато, но в этом-то и вся красота.

С 3Д-принтом

Кто сказал, что джинсы должны быть однотонными? Они могут быть с принтом, особенно в текущем сезоне. Если будете выбирать рисунок, то отдавайте предпочтение объемной композиции 3Д. Геометрический принт приветствуется.

С жемчугом

Данный камень преобладает не только в украшениях в текущем и предстоящем сезоне, но также и в одежде. Если увидите джинсы с декором в виде жемчуга, то можете сразу без раздумий их брать.

Еще один интересный вариант декора – это металлический «пирсинг», когда отдельные части джинсов скреплены между собой булавками.

Единственный минус заключается в том, что такую модель мы увидим разве что на модных показах. Она вряд ли станет мейнстримом.

Палаццо

Это мешковатые джинсы с высокой талией и широкими штанинами. В предстоящем летнем сезоне их рекомендуется сочетать с кожаным верхом, например с корсетом.

Заниженная талия

Мода сейчас удивительна, ведь актуальными являются противоположные по дизайну модели. Например, джинсы как с высокой, так и с низкой талией. Если второй вариант вас смущает, но вы все-таки хотите помодничать, то скомбинируйте джинсы с корсетом из денима для получения целостной композиции.

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Карго

В то же время удобство по-прежнему в моде. А это означает, что вы можете не отказываться от брюк карго – тех, которые с большими накладными карманами. Комбинируйте такие мешковатые штаны с более облегающим верхом. Тогда ваш образ получится более элегантным и женственным.

Переработанные

Экологичность – это тоже актуальный тренд. Если у вас есть старые ненужные джинсы, то не спешите их выбрасывать. Вы вполне можете их реанимировать с помощью нашивок или сдав в ателье. И даже если дизайн получится причудливым, все равно вы будете в тренде, ведь вы проявили заботу об окружающей среде.

Обратите внимание на следующую необычную идею создания нового изделия из старых.

Порежьте несколько пар джинсов и сшейте детали между собой. Получится вещь с дизайном пэчворк.