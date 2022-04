Ракетный удар по Краматорску: российские «факты» и реальные свидетельства

8 апреля 2022 года баллистическая ракета малой дальности «Точка-У» ударила по железнодорожному вокзалу Краматорска на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области. В результате удара погибли не менее 50 человек, в том числе пятеро детей. Мирные жители собрались на станции, чтобы эвакуироваться от приближающегося российского наступления, которое в последние недели переместилось на восток страны.

В недавном материале BBC говорилось, что у них есть «очевидные свидетельства» того, что ракета, которая ударила по станции, имела кассетную боеголовку.

Российские власти обвинили в ударе Украину, заявив, что российская армия не использует ракеты «Точка-У». Пророссийские СМИ также ссылались на заявления в отношении серийного номера ракеты и предполагаемого направления ее полета.

Команда Bellingcat и другие представители сообщества исследователей открытых источников сопоставили эти заявления с публично доступными кадрами, пытаясь установить происхождение ракеты «Точка-У», которая 8 апреля унесла десятки жизней на железнодорожном вокзале Краматорска.

На момент написания этого материала имеющихся свидетельств из открытых источников недостаточно, чтобы установить все подробности об ударе, в том числе направление прилета ракеты. Однако эти свидетельства, по-видимому, позволяют опровергнуть один из аргументов, которые российские власти приводят в свою защиту, а именно что российская армия якобы не использует ракетные комплексы «Точка-У».

Фото и видео в социальных сетях, а также российские новостные репортажи от 2021 года демонстрируют пусковые установки «Точка-У» на вооружении российских сил, а на спутниковых снимках базы на юге России от февраля 2022 года, по-видимому, наблюдается военная техника, внешний вид и размеры которой соответствуют упомянутым пусковым. Эксперты, с которыми поговорила команда Bellingcat, также говорят, что хотя Россия, как сообщается, в последние годы снимала с вооружения «Точки-У», это не делает российские запасы вооружений непригодными и не означает, что они не могут снова быть использованы. При этом Amnesty International заявляли, что Россия применяла ракету «Точка-У» в Донецке 24 февраля 2022 года.

Перед атакой

7 апреля, накануне удара по вокзалу Краматорска, председатель совета директоров украинской железнодорожной компании «Укрзалізниця» Александр Камышин написал в Телеграме, что из-за российского авиаудара по станции Барвенково в соседней Харьковской области были заблокированы поезда, которые эвакуировали мирных жителей из Славянска и Краматорска. Позднее тем же вечером Камышин сообщил, что препятствие расчищено и что поезда смогли проследовать дальше по маршруту.

В тот же день популярный российский телеграм-канал, выступающий в поддержку войны, посоветовал мирным жителям, покидающим Славянск и Краматорск, не пользоваться железнодорожным транспортом, вероятно в контексте удара.

Утром 8 апреля в 10:13 по киевскому времени Министерство обороны России заявило в посте в Телеграме, что нанесло удары ракетами «воздушного базирования» по вооружениям и военной технике Украины, которые прибывали на железнодорожные станции Покровск, Славянск и Барвенково. В последующие минуты местные телеграм-каналы в неподконтрольных украинским властям районах Донецкой области заполнились кадрами пусков ракет.

Менее чем 20 минут спустя появились сообщения, что Краматорск попал под обстрел. В 10:44 Камышин объявил в своем телеграм-канале, что две ракеты попали по железнодорожному вокзалу Краматорска.

В 11:01 корреспондент прокремлевской газеты «Комсомольская Правда» Дмитрий Стешин опубликовал в своем телеграм-канале видео, добавив, что за 10 минут до того на вокзале Краматорска слышали взрывы и что, по-видимому, обстреляли большую группу украинских военных. Тот факт, что Стешин вскоре после этого удалил пост, не остался незамеченным журналистами.

Крайне маловероятно, чтобы Стешин, который широко известен своими пророссийскими взглядами, мог сам снять видео в городе, который находился под контролем Украины. Тем не менее, видео, которое он загрузил, и подпись, которую он добавил, активно распространяли прокремлевские телеграм-каналы. Как заметило российское независимое издание «Медиазона», эти посты по-прежнему можно найти в сети.

“Работают по скоплению боевиков ВСУ”https://t.co/mRdWVzyDyo #Краматорск #warcrimes pic.twitter.com/16tpns8ugY

— Necro Mancer (@666_mancer) April 8, 2022

Час спустя Министерство обороны (МО) РФ отвергло свою причастность. В заявлении МО подчеркивалось, что в Краматорске была найдена ракета «Точка-У», которую, как они утверждали, Россия не использует. Стешин также заявлял это в своем твиттер-аккаунте, утверждая, что российская армия не использует ракеты «Точка-У» уже 30 лет.

В последующем заявлении российское Минобороны утверждало, что украинская 19-я ракетная бригада запустила «Точку-У» по Краматорску из Доброполья к юго-западу.

В этом заявлении также утверждалось, что на видео в открытых источниках с российскими комплексами «Точка-У» на самом деле были комплексы белорусской армии, которые принимали участие в совместных российско-белорусских учениях в преддверии российского вторжения в Украину. Однако другие свидетельства из открытых источников, по-видимому, противоречат этому заявлению.

Это не первый раз, когда Россия отрицает применении ракетных комплексов «Точка-У». 16 марта, через два дня после ракетного удара по центру Донецка, российская миссия в ООН также отрицала, что российская армия использует это оружие.

Вопрос «Точки-У»

Ракета «Точка-У» играет важную роль в утверждениях российских властей, что их вооруженные силы не могли быть причастны к ракетному удару по Краматорску. Они заявляют, что российская армия сняла с вооружения эту ракету.

Эти заявления, казалось бы, соответствуют недавним усилиям российской армии по модернизации. В июне 2020 года государственное информационное агентство «Интерфакс» сообщило, что вся российская армия перешла на новые ракетные комплексы, заменив «Точки-У» на более современные «Искандеры».

Скотт ЛаФой, директор Программ ядерной и технологической безопасности в Exiger Government Solutions, который имеет огромный опыт анализа открытых источников в области баллистических ракет и ядерного оружия, рассказал Bellingcat, что Россия «не то чтобы выбросила их в реку», описывая, что в РФ могли сделать с оставшимися «Точками».

«Мы и раньше видели, как Россия использует старые вооружения. “Точки-У” ценны тем, что помогают экономить дорогие ракеты комплексов «Искандер», что позволяет России тратить старые запасы, а не новые, дорогие боеприпасы», — добавил он. Свидетельства из открытых источников также указывают на то, что ракеты «Точка-У» неоднократно замечали в ходе вторжения в Украину.

По данным Conflict Intelligence Team (CIT, журналистского партнера Bellingcat), в конце марта состав с пусковыми и заряжающими машинами комплекса «Точка-У» (на шасси БАЗ-5921 и БАЗ-5922 соответственно) отправился из Гомеля в Белгород. CIT сослались на видео, которое 30 марта опубликовал известный пользователь твиттера GirkinGirkin, на котором установки везут на поезде.

Moreover, in late March this year, a train carrying Tochka-U missile launchers was filmed in Gomel, Belarus.

The launchers’s V markings indicate they are Russian, as we have not seen any Belarusian vehicles with such markings.https://t.co/KCCIeH1b4w pic.twitter.com/ifcOT3UZZn

— CIT (en) (@CITeam_en) April 8, 2022

Это перемещение соответствует продолжающемуся российскому отступлению с Киевского направления и консолидации сил на востоке Украины. На машины были нанесены тактические знаки “V”, которые используются российскими вооруженными силами, принимающими участие в войне против Украины. Об использовании таких меток белорусскими войсками (которые официально не участвуют в войне) неизвестно.

18 марта проект «Гаюн», группа анонимных белорусских исследователей, опубликовал в Твиттере кадры тех же машин. Команда заявила, что пусковые установки прибыли в Минскую область Беларуси на самолете Ан-124 российских ВКС в дополнение к тем российским комплексам «Точка-У», которые уже прибыли ранее в том же месяце. Команда Bellingcat не смогла независимо подтвердить эту информацию.

На кадрах от 18 марта на машинах еще нет тактических знаков “V” и до сих пор присутствуют оригинальные номера. Судя по похожему камуфляжу и износу, это, по-видимому, те же машины, что и те, которые направлялись в Белгород по железной дороге.

⚡️New batch of Tochka-U tactical ballistic missiles was brought to Belarus.

Today at 14:12 (Minsk time), Russian An-124 Ruslan heavy cargo aircraft landed at the airfield in Machulishchy (Minsk region).

1/3 ⬇️ pic.twitter.com/Uk1m3bHifL

— Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp) March 18, 2022

Гомель pic.twitter.com/YLesW3sSZQ

— IgorGirkin (@GirkinGirkin) March 31, 2022

Помимо этих кадров с установками «Точка-У», имеются и другие свидетельства из открытых источников, согласно которым российская армия еще в прошлом году сама признавала, что имеет на вооружении именно этот ракетный комплекс.

Как отмечали CIT, российская 47-я ракетная бригада, по-видимому, по-прежнему использует эти системы. В феврале 2021 года они засветились в репортаже новостного канала «Кубань 24» во время Дня открытых дверей в гарнизоне 47-й ракетной бригады.

Кроме того, старший научный сотрудник Института исследования внешней политики Роберт Ли писал, что в апреле 2021 года, во время предыдущего сосредоточения российских войск на границе с Украиной, в Ростовской области заметили машины, которые, по его мнению, напоминают установки «Точка-У».

Эти комплексы снова попали на видео в мае 2021 года, когда они принимали участие в параде Победы в Краснодаре на юге России. Диктор на видео, которое вновь представляет собой репортаж «Кубань-24», ясно говорит, что эти ракетные комплексы — именно «Точка-У».

47-я ракетная бригада находится в составе 8-й общевойсковой армии, которая, как сообщается, в настоящее время участвует в боевых действиях на Донбассе. В презентации в адрес Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) от 2022 года украинские военные обвинили 8-ю общевойсковую армию в том, что она командует «сепаратистскими» 1-м и 2-м армейскими корпусами так называемых «ДНР» и «ЛНР» соответственно.

На фотографии, загруженной 3 октября 2021 года в российскую социальную сеть «ВК», двое солдат стоят, по-видимому, на заряжающей установке комплекса «Точка-У». Судя по профилю пользователя, он недавно служил в Вооруженных силах РФ. Геотег снимка соответствует гарнизону 47-й ракетной бригады.

21 января 2022 года агентство «ТАСС» сообщило, что в 47-й бригаду раньше срока поставлены комплексы «Искандер-М». Как отмечает CIT, учитывая, что, по-видимому, поставка имела место совсем недавно, непонятно, завершила ли бригада подготовку и переход на комлексы «Искандер-М» с «Точек-У».

На спутниковом снимке гарнизона 47-й ракетной бригады (45.5207962801, 39.3634004539) от февраля 2022 года также видны машины, габариты (шесть колес, около 9,5 метров в длину) которых соответствуют «Точке-У». Однако необходимы более четкие снимки, чтобы с полной уверенностю заявить, что «Точки-У» присутствовали там в феврале этого года.

Наконец, по данным Amnesty International, Россия применяла ракеты «Точка-У» в первые дни вторжения. Исследователи Amnesty в области вооружений выяснили, что обломки боеприпаса, попавшего по больнице в Угледаре на востоке Украины, соответствуют ракете «Точка-У».

Последствия

Помимо места падения ракетной части примерно в 50 метрах к юго-западу от здания железнодорожного вокзала в Краматорске удалось обнаружить пять характерных мест попадания.

На кадрах последствий удара видно, что крыша здания в северной части пораженной области пострадала, вероятно, от суббоеприпаса.

Южнее на земле появилась воронка у основания стены, которая обращена на юго-юго-восток. На этом месте также наблюдались несколько жертв.

На западной стороне здания вокзала наблюдался ряд загоревшихся припаркованных автомобилей. Впоследствии на фотографиях этого места в открытых источниках были видны тела людей.

Вероятно, что суббоеприпас попал прямо в одну из машин. К югу от здания вокзала явно видны следы разлета осколков, соответствующие кассетному суббоеприпасу. На этом месте было отмечено большое количество жертв.

В стену здания неподалеку, обращенную на востоко-юго-восток, по-видимому, попал еще один суббоеприпас, повредив автомобиль. Это можно было бы оценить как указание на направление пуска. Однако опрошенный Bellingcat эксперт Маркус Шиллер, сотрудник мюнхенской консалтинговой компании ST Analytics, которая специализируется на космических и ракетных технологиях, утверждает, что гораздо вероятнее, что суббоеприпас взорвался прямо на машине, учитывая угол, под которым должны были рассеиваться суббоеприпасы кассетной боеголовки «Точка-У».

«Взрыв кассетной боеголовки, вероятно, произошел на высоте 2250 метров под углом около 80 градусов, то есть кассеты со стабилизаторами должны были падать под углом, близким к 90 градусов. Таким образом, мне кажется вероятным, что кассета попала по машине, а не по стене. Стена просто была повреждена ударной волной», — сообщил Шиллер. Это означает, что повреждение стены, вероятно, не позволяет оценить вероятное направление пуска.

Тем временем в пророссийских телеграм-каналах сравнивали район падения ракетной части с районом попадания кассетных суббоеприпасов. Существует несколько вариантов этой схемы, однако общая тенденция указывает на юго-западное направление (то есть с территории, подконтрольной украинским властям).

Однако эксперты, опрошенные Bellingcat, вновь утверждают, что положение суббоеприпасов и обломков ракеты само по себе не является полезным свидетельством точного направления прилета.

По словам Шиллера, после разбрасывания суббоеприпасов (на высоте около 2 километров от места попадания) оставшаяся часть ракеты, вероятно, становится менее устойчивой из-за изменения распределения веса. После этого при падении она не ведет себя, как обычный снаряд, рассказал Шиллер. «Таким образом, я не стал бы никак интерпретировать положение ракетной части», — добавил он.

ЛаФой в целом согласился. «Направление ракетной части на земле фактически ничего не говорит нам о траектории полета», — рассказал он. «Хотя взаимное расположение указывает приблизительно на прилет с востока, ясно определить это невозможно, поскольку ракетная часть вполне может кувыркаться и отклоняться от траектории», — заявил ЛаФой. «Так что на самом деле не важно, лежит ли она к северу, к востоку, западу или даже наоборот».

Советский серийный номер

Еще одно заявление, которое распространяется в пророссийских телеграм-группах и твиттер-аккаунтах, состоит в том, что серийный номер на обломках ракеты к юго-западу от здания станции якобы принадлежит тому же диапазону, что и ракеты, которые использовались украинскими военными.

Хотя серийный номер может быть полезен для определения принадлежности других боеприпасов, это, по-видимому, неприменимо для ракет «Точка-У». Министерство обороны Украины сообщило Bellingcat в переписке по электронной почте, что ракеты производились в Советской России и поставлялись на базы хранения, в арсеналы и ракетные бригады по всему СССР.

В доказательство они добавили, что в 2014 году Украина применила ракету «Точка-У» с серийным номером ВГ910840, которая упала в городе Снежное, а другая ракета, которая была четыре года спустя замечена в Сирии (где российская армия поддерживала президента Башара Асада), имела серийный номер всего на 25 больше (ВГ910865).

Это, по-видимому, соответствует свидетельствам из открытых источников как из Снежного, так и из Сирии.

На множестве кадров из подконтрольных сепаратистам городов Харцызск, Зугрэс, Шахтерск и Торез от 8 апреля видны пуски ракет к югу от этих населенных пунктов за несколько минут до удара по Краматорску. Плохая видимость не позволяет установить, какие ракеты были применены и какова была их цель.

Однако не появилось никаких кадров с предполагаемого места пуска к юго-западу от Краматорска, ни с территории, подконтрольной России, ни из районов, подконтрольных Украине. Таким образом, без ответа остается самый главный вопрос об ударе по вокзалу Краматорска: откуда именно была запущена ракета?

Тем не менее, усилия по распространению дезинформации об этой трагедии продолжаются. Последний пример на момент написания статьи — видео, распространявшееся в социальных сетях, с логотипом BBC, где утверждается, что за удар по вокзалу Краматорска ответственна Украина. В BBC пояснили, что не имеют отношения к этому видео, которое, как сообщает газета The Guardian, показывали российские государственные СМИ.

