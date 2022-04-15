 

Найдены растения, способные очищать почву от тяжелых металлов

15.04.2022, 21:30, Разное
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Специалисты уже давно пытаются найти более эффективные методы для очистки почвы от тяжелых металлов. Недавно сингапурские ученые нашли такую технологию.

В процессе работы исследователи проанализировали растения и оценили их по критериям экологической безопасности. Отмечается, что только естественные для экосистемы растения можно безопасно культивировать.

Результаты экспериментов помогли выяснить, что наиболее эффективными в очистке почвы являются папоротник, щитолистник и «коровья трава». Оказывается, такие растения тщательно очищают почву от кадмия, свинца и мышьяка.



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