Найдены растения, способные очищать почву от тяжелых металлов

Специалисты уже давно пытаются найти более эффективные методы для очистки почвы от тяжелых металлов. Недавно сингапурские ученые нашли такую технологию.

В процессе работы исследователи проанализировали растения и оценили их по критериям экологической безопасности. Отмечается, что только естественные для экосистемы растения можно безопасно культивировать.

Результаты экспериментов помогли выяснить, что наиболее эффективными в очистке почвы являются папоротник, щитолистник и «коровья трава». Оказывается, такие растения тщательно очищают почву от кадмия, свинца и мышьяка.