 

Найдены растения, способные очищать почву от тяжелых металлов

15.04.2022, 21:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты уже давно пытаются найти более эффективные методы для очистки почвы от тяжелых металлов. Недавно сингапурские ученые нашли такую технологию.

В процессе работы исследователи проанализировали растения и оценили их по критериям экологической безопасности. Отмечается, что только естественные для экосистемы растения можно безопасно культивировать.

Результаты экспериментов помогли выяснить, что наиболее эффективными в очистке почвы являются папоротник, щитолистник и «коровья трава». Оказывается, такие растения тщательно очищают почву от кадмия, свинца и мышьяка.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / Мнение: О выборе близкого будущего: военный переворот или гражданская война?

09.11 / Стало известно имя «звездной няни» детей Тимати, Кудрявцевой и Бородиной

28.12 / “Иванушки International” поздравили читателей “Дни.ру” с Новым годом – 2022

16.07 / Собянин объявил об открытии записи на бесплатные тесты на COVID-19

19.06 / Большое нестандартное покрывало легко сшить своими руками: простой способ

09.06 / «Кому-то выгодно, чтобы мы враждовали»

12.07 / Певица Анна Семенович спровоцировала слухи о тайной свадьбе

10.03 / Государство получило право принудительно женить россиян

21.10 / Два японских мальчика встретили длинноухих пришельцев

05.01 / Праздники для крепостных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика