Мнение: Расследовать деятельность Чубайса

Расследовать деятельность Чубайса

Глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить работу компании за 2010—2020 годы, когда ею руководил Анатолий Чубайс. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Куликова в адрес генпрокурора Игоря Краснова.

Как отмечает Куликов, за 2010—2020 годы объём внешних заимствований «Роснано» превысил 290 млрд рублей. К концу 2020 года за компанией был долг в размере свыше 146 млрд, расходы на обслуживание в 2010—2021 годах составили 126 млрд рублей.

В письме уточняется, что в 2016-м размер обязательств «Роснано» превысил стоимость активов компании, в результате «проявились признаки несостоятельности (банкротства)» и стала очевидной «имущественная недостаточность компании».

По информации РБК, на основании этих сведений действующий глава «Роснано» попросил генпрокурора проверить деятельность компании в период руководства Чубайса.

https://russian.rt.com/russia/news/990935-rosnano-chubais-rabota – цинк

Эдак, "внезапно" выяснится, что "эффективный менеджер" длительное время занимался доведением до банкротства одной из госкорпораций. Никто ведь и подумать не мог, что такое возможно.

Как уже стало модно в последнее время, вопросом расследования деятельности фигуранта озаботились после того, как он сбежал из страны. Вот бы наоборот, проводить расследования и сажать до того, как подобные фигуранты сбегают за бугор.

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