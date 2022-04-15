Красота под запретом – Личное мнение

Прочитала такую новость: власти Туркменистана планируют запретить женщинам инъекции ботокса, наращивание ресниц и применение накладных ногтей.



Фото: istockphoto.com

Интересное кино, в принципе, получается: сегодня красоту пытаются запретить как в самых консервативных, так и в самых прогрессивных, казалось бы, культурах.

Ярые консерваторы запрещают красоту под эгидой борьбы за нравственность.

Не менее упоротые «прогрессаторы» запрещают её же под липким соусом защиты чувств толстых. Ну, чтобы те и дальше жрали в три горла, не испытывая при этом комплексов на фоне худых и красивых, и обогащали фармкорпорации.



Фото: Соцсети

Вместо того, чтобы мотивировать толстых худеть и, тем самым, становиться здоровее, красивее, бескопромиссный бодипозитивный мир просто стёр стройных красавиц с билбордов, подиумов, обложек.

Какой-то бренд (не помню, какой) не так давно выпустил рекламу спортивных топов.

Показывая, что у них есть топы на любую грудь, бренд привёл пару десятков фотографий женских прелестей. Так вот среди этих прелестей не было ни одной, по моему мнению, настоящей прелести.

Уши спаниеля были, стиральные доски были, венозные бидоны были, а пары красивых титек так и не нашлось. Отменили. Дабы никого не обидеть.

В сухом остатке имеем: один полюс мира требует спрятать красоту под длинными одеждами в борьбе за нравственность. Другой полюс эту же красоту просто берёт и стирает, чтобы не задеть чувства толстых.

Мы — красивые женщины — не нужны ни там, ни там. Нас везде, по ходу, отменяют.

Но ведь то, что отменили, надо чем-то или кем-то заменить. Природа пустоты не терпит.

Мир, ты придумал, кем нас заменить? Ты без нас чего делать-то будешь?

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