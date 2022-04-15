СМИ: Украина впервые атаковала позиции ВС РФ дронами-камикадзе

Вооруженные силы Украины впервые использовали дроны-камикадзе Switchblade американского производства под Славянском в Донбассе, сообщил военкор Александр Коц.

По его словам, ВСУ атаковали позиции российских танкистов. Он уточнил, что никакого урона им нанести не удалось. Коц считает, что ВСУ еще не научились пользоваться этими беспилотниками, передает «Федеральное агентство новостей».

«Судя по всему, операторы только начинают осваивать новую технику», – сообщил он.

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли ранее заявлял, что американцы вместе с союзниками передали украинским военным 60 тыс. противотанковых и 25 тыс. зенитных комплексов. Так, 13 апреля сообщалось, что из наличия Пентагона ВСУ передаются 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 мм и 40 тыс. снарядов к ним.

В пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов также вошли 11 вертолетов Ми-17 российского или советского производства, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет «Джавелин» (Javelin) и «тысячи» других противотанковых систем. Кроме того, Пентагон заявлял, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков.

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