 

СМИ: Украина впервые атаковала позиции ВС РФ дронами-камикадзе

15.04.2022, 21:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вооруженные силы Украины впервые использовали дроны-камикадзе Switchblade американского производства под Славянском в Донбассе, сообщил военкор Александр Коц.

По его словам, ВСУ атаковали позиции российских танкистов. Он уточнил, что никакого урона им нанести не удалось. Коц считает, что ВСУ еще не научились пользоваться этими беспилотниками, передает «Федеральное агентство новостей».

«Судя по всему, операторы только начинают осваивать новую технику», – сообщил он.

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли ранее заявлял, что американцы вместе с союзниками передали украинским военным 60 тыс. противотанковых и 25 тыс. зенитных комплексов. Так, 13 апреля сообщалось, что из наличия Пентагона ВСУ передаются 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 мм и 40 тыс. снарядов к ним.

В пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов также вошли 11 вертолетов Ми-17 российского или советского производства, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет «Джавелин» (Javelin) и «тысячи» других противотанковых систем. Кроме того, Пентагон заявлял, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / Ученые пояснили разницу в психологии водителей автомобилей и мотоциклов

07.06 / Голубовская: На меня ищут компромат. Заказчики крутятся возле президента и дезинформируют его о процессах, происходящих в украинской медицине

09.06 / На Дальнем Востоке жители проголосовали за благоустройство парков и скверов

25.09 / У Абызова нашли в незаконной собственности 70 компаний в Эстонии

04.08 / ВАКС отправил Чауса под домашний арест

22.10 / KIA анонсировала премьеру нового кроссовера Sportage

08.07 / Киев и республики Донбасса впервые достигли прямой договоренности

23.08 / Регулятор США окончательно одобрил к применению вакцину Pfizer

28.12 / За последние сутки в Украине подтвердили более 4 тыс. случаев коронавируса

17.07 / «Зенит» стал обладателем Суперкубка РФ по футболу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика