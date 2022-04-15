 

Минюст включил Юрия Дудя в реестр СМИ-иноагентов

15.04.2022, 21:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В список СМИ-иноагентов включены журналист Юрий Дудь, политолог Екатерина Шульман, художник-карикатурист Сергей Елкин и еще шесть физических лиц, сообщила пресс-служба Минюста России.

15 апреля в перечень были включены Юрий Дудь, Екатерина Шульман, Мария Сабунаева, Регина Дзугкоева, Сергей Елкин, Карен Шаинян, Кирилл Кругликов, Алексей Семенов, Роман Доброхотов, следует из реестра на сайте ведомства.

Ранее в реестр СМИ-иноагентов были включены шесть человек, среди которых Иван Дремин, известный как рэпер Face.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.10 / Движение на трассе А-147 Джубга – Сочи приостановили из-за оползня

27.02 / Супермодель Хелена Кристенсен: Мои руки обнимают народ Украины

19.02 / Приложение Microsoft Office начало полноценно запускаться на планшетах Apple

06.08 / Зеленский подписал закон о запрете продавать лекарства детям до 14 лет

14.12 / “Что это у него на голове?” Матвиенко перед камерой укусила мужа

29.06 / Захарова посоветовала США брать пример с Крошки Енота

17.01 / Невзоров: Любой исход войны с Украиной будет поражением для России. Эта война в любом случае превратит ее в мировое Чикатило

03.10 / “Киевляне сами могут управлять своим городом”. Участники “Марша за Киев” устроили перформанс у здания ОП, оторвав “руки”, которые тянутся к городу

20.09 / Трамп похвастался прекращением Сербией и Косово «массовых убийств»

12.07 / Штамм коронавируса “Дельта” в Украине. Шмыгаль призвал наращивать темпы вакцинации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика