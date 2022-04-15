Минюст включил Юрия Дудя в реестр СМИ-иноагентов

В список СМИ-иноагентов включены журналист Юрий Дудь, политолог Екатерина Шульман, художник-карикатурист Сергей Елкин и еще шесть физических лиц, сообщила пресс-служба Минюста России.

15 апреля в перечень были включены Юрий Дудь, Екатерина Шульман, Мария Сабунаева, Регина Дзугкоева, Сергей Елкин, Карен Шаинян, Кирилл Кругликов, Алексей Семенов, Роман Доброхотов, следует из реестра на сайте ведомства.

Ранее в реестр СМИ-иноагентов были включены шесть человек, среди которых Иван Дремин, известный как рэпер Face.

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