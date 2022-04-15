Не жмет: тиары шведской королевской семьи от камей ювелиров Наполеона до кокошника из сокровищницы Вильгельма

Королевские диадемы и тиары – это не просто драгоценные украшения, но разновидность короны. В наше время их носят представители старых аристократических и правящих домов Европы, в которых они передаются по наследству. Изготовлены они, как правило, в XIX – начале XX века и считаются имуществом короны. Надевать эти роскошные украшения могут только замужние дамы и только по особому поводу. И первый из них – свадьба.

Свадьба принца Карла Филиппа и принцессы Софии в 2015 году

За каждой старинной тиарой или диадемой стоит удивительная история – не только их создания, но и ношения, то есть, голов и событий, на которые их надевали. А шведские тиары и диадемы – старейшие из тех, которые используются до сегодняшнего дня. И королевой среди них, без сомнения, является уникальная тиара “Cameo” с семью камеями, окруженными жемчугом. Ее традиционно надевают наиболее высокопоставленные невесты в шведской королевской семье. В последний раз эта тиара была свадебным украшением 19 июня 2010 года, когда кронпринцесса Виктория выходила замуж за Даниэля Вестлинга. А история ее начиналась со свадьбы Наполеона Бонапарта и Жозефины де Богарне в далеком 1796 году.

В 1804 году Наполеон был коронован императором в соборе Нотр-Дам де Пари. Его жена Жозефина стала императрицей. Она родилась на Мартинике в семье богатого креольского плантатора, была замужем за французским аристократом Александром де Богарне, который был гильотинирован 23 июня 1794 года. После того, как она стала императрицей, возникла необходимость собрать обширную коллекцию украшений, соответствующих ее новому титулу. Среди подаренных ей Наполеоном драгоценностей была парюра – набор – камей, очевидно, сделанных для нее придворным ювелиром ее мужа, основателем дома Chaumet, Мари-Этьеном Нито. В набор входила большая золотая тиара с жемчугом и камеями в неоклассическом стиле, ожерелье, браслет и серьги. В то время камеи, особенно изображающие классические образы из мифологии, были очень популярны. Семь камей, которые ювелир использовал в этой тиаре, были сделаны по отдельности и не предназначались для совместного использования, поэтому все они немного различаются по размеру и цвету.

Тиара “Cameo”

Примерно в 1810 году Наполеон развелся с Жозефиной и женился на Марии Луизе Австрийской. Бывшая императрица уехала в Шато де Мальмезон под Парижем, не забыв прихватить свои драгоценности. У Жозефины и ее первого мужа было двое детей, Евгений и Гортензия де Богарне. Когда в 1814 году она умерла от пневмонии, тиару “Cameo” получил в наследство Евгений. Он женился на принцессе Августе Баварской, их старшая дочь Жозефина Лейхтенбергская в 1823 году вышла замуж за наследного принца Швеции и Норвегии Оскара. Интересно, что хотя ее супруг был шведским принцем, корни его семьи так же, как и у Жозефины, были французскими. Более того, мать Оскара Дезире Клари, была помолвлена ​​с Наполеоном, до того, как он встретил Жозефину де Богарне. Так что этой и другим тиарам, сделанным придворными ювелирами Бонапарта, в любом случае, было суждено оказаться в Швеции. Жозефина Лейхтенбергская получила бабушкину парюру с камеями в качестве свадебного подарка от отца Евгения. Когда она умерла, тиару унаследовала ее единственная дочь, принцесса Евгения, которая никогда не была замужем, и посвятила свою жизнь творчеству и благотворительности. После ее смерти украшения перешли к ее племяннику – принцу Евгению, сыну короля Оскара II. Тот также никогда не был женат. Поэтому тиару он передал Маргарите Коннаутской, которая была женой его племянника – наследного принца Густава VI Адольфа. Невеста их сына Сибилла Саксен-Кобург-Готская выходила замуж за наследника престола в этой тиаре. А в 1976 году уже ее сын – нынешний король Карл XVI Густав перед свадьбой преподнес ее своей невесте Сильвии Зоммерлат. И свадьба их дочери Виктории – явно не последняя в карьере тиары “Cameo”.

Нужно сказать, что остальная коллекция, собранная императрицей Жозефиной, разлетелась по всей Европе вместе с отпрысками семейства Богарне. Что-то можно увидеть на датской королеве Маргрете, что-то на королеве Нидерландов Максиме… Но у шведской королевской семьи есть в запасе еще несколько ее тиар. Например, “наполеоновская аметистовая”, бывшая когда-то тяжелым аметистовым ожерельем императрицы Жозефины, и переделанная в тиару королевой Сильвией вскоре после замужества. Ее надевают время от времени все женщины в семье Карла XVI Густава: и кронпринцесса Виктория, и принцесса Мадлен и теперь еще и принцесса София.

Королева Сильвия в тиаре “Braganza”

Другая потрясающей красоты тиара “Braganza” была изготовлена в 1829 году для еще одной внучки императрицы Жозефины – принцессы Амелии Лейхтенбергской. Это был свадебный подарок ее мужа, императора Бразилии Педро I, сделанный из бриллиантов, принадлежавших его покойной первой жене. После смерти Амелии в 1873 году все ее драгоценности перешли к ее сестре Жозефине – королеве Швеции. Тиару “Braganza”, которую носили все последующие королевы Швеции, Сильвия надевает только в самых особых случаях, таких, как свадьба ее дочери кронпринцессы Виктории.

Королева Сильвия в сапфировой тиаре

Сапфировая тиара была частью парюры, которую Наполеон подарил на свадьбу принцессе Августе Баварской, ставшей женой его пасынка Евгения де Богарне, герцога Лейхтенбергского. Она в свою очередь передала ее дочери, королеве Швеции Жозефине. Эту тиару носили все королевы Швеции, включая Викторию – прабабушку Карла XVI Густава, его мать принцессу Сибиллу и сестру принцессу Биргитту. Сегодня ее надевает исключительно королева Сильвия, часто – на вручение Нобелевских премий. Это одна из ее любимых тиар, поскольку она очень гибкая и ее легко транспортировать.

Кронпринцесса Виктория в стальной тиаре

А вот кронпринцесса Виктория больше всех других любит “наполеоновскую стальную тиару”. И хотя из названия следует, что она связана с Наполеоном Бонапартом, на самом деле она была изготовлена для дочери Жозефины Гортензии де Богарне. Эта тиара сделана из стали, которая была особым образом обработана, отполирована и оправлена в золото. И хотя в ее конструкции не используются драгоценные камни, когда она попадает на свет, ее элементы, изображающие дубовые листья, желуди, цветы и перья, блестят так, как будто они инкрустированы бриллиантами. У Гортензии не было детей, поэтому украшение досталось все той же счастливице Жозефине Лейхтенбергской. Оно много лет пролежало в безвестности в недрах одного из шкафов в королевском дворце, и было случайно обнаружено королевой Сильвией после ее свадьбы с Карлом XVI Густавом.

Кронпринцесса Сильвия в “тиаре солнечных лучей”

Вторая любимая Викторией тиара – “баденская с бахромой”, которую еще называют “тиарой солнечных лучей”. Она исторически связана с ее тезкой – шведской королевой Викторией. Та получила тиару в подарок от своих родителей – великого герцога Фридриха Баденского и Луизы Прусской, – в честь грядущего замужества с будущим королем Швеции Густавом V в 1881 году. Тиара сделана в виде бриллиантовых солнечных лучей, закрепленных на золотой раме. Но украшение можно открепить от рамы и носить как ожерелье. Именно так и поступила Виктория в день своей свадьбы. В 1907 году она стала королевой Швеции и распорядилась, чтобы эта тиара никогда не покидала шведскую королевскую семью. Впоследствии королева Виктория нашла еще один оригинальный способ использовать эти бриллиантовые лучи – в качестве корсажного украшения на платье в честь свадьбы ее сына в 1905 году. Сегодня “баденская с бахромой” ассоциируется с кронпринцессой Викторией, причем, до такой степени, что именно она надета на барби, выпущенной в честь наследницы шведского престола.

Принцесса Мадлен в “кокошнике” с аквамаринами

Отдельно следует сказать о наследстве бабушки нынешнего короля Швеции Маргариты Коннаутской, которая была английской принцессой и внучкой британской королевы Виктории. Она приходилась кузиной германскому императору Вильгельму I, королю Великобритании Георгу V и русской императрице Александре Федоровне. Видимо, наличием большого количества родственников во всех концах европейского континента и объясняется разнообразие ее коллекции диадем. Например, именно ей принадлежал аквамариновый кокошник, и аналогичная ему брошь. Эксперты полагают, что это – работа немецкого придворного ювелира Коха. Второе изысканное украшение даже носит ее имя: “коннаутская бриллиантовая тиара”.

Принцесса Мадлен в “коннаутской” тиаре с королевой Сильвией в тиаре “Braganza”

Это был свадебный подарок ее родителей – работа британских ювелиров. Еще один свадебный подарок Маргарите, на этот раз от ее дяди и тети – короля Соединенного Королевства Эдуарда VII и королевы Александры – рубиновая тиара и ожерелье к ней. Она много лет пролежала в дворцовых шкафах из-за нерешенного вопроса наследования. После смерти Маргариты тиару получил ее сын Сигвард, герцог Упландский. Он женился на простолюдинке, не получив согласия августейших родственников, и поэтому утратил право на престол. Тиара оказалась у его отца, затем перешла к его сыну, который якобы продал ее королю Карлу XVI Густаву. Но Сигвард не соглашался с законностью этой сделки, и открыто протестовал, когда королева Сильвия надевала это украшение. Поэтому она не выходила в нем в свет до его смерти в 2002 году.

Принцесса София в тиаре “Пальметта” с жемчугом

И еще одна тиара – пример современных украшений – Пальметта. Бриллиантовый каркас этой тиары – переделанное ожерелье королевы Сильвии, подаренное ей тайским принцем. Это частная собственность королевы, и она наделала ее крайне редко, предпочитая старинные семейные драгоценности. Поэтому Сильвия и Карл XVI Густав подарили ее перед свадьбой жене своего сына принца Карла Филиппа принцессе Софии. Эту тиару-трансформер можно носить саму по себе, а можно дополнять изумрудами, что и было сделано на свадьбе, или жемчугом или бирюзой. Так что в распоряжении принцессы Софии четыре разных варианта тиары. Причем, если выданное казной свадебное украшение при разводе придется вернуть, то подаренную монархами лично тиару, как в данном случае, можно оставить себе – на память.

Конечно, такие драгоценности надевают не только на свадьбы. Но и каждый день их носить не положено. Обычно тиарами – как государственными наградами – щеголяют во время государственных банкетов, устраиваемых в честь высоких гостей, чужих королевских свадеб, торжественных церемоний с участием главы государства и съемок официальных портретов. А у шведских монархов есть еще одна ежегодная возможность в прямом смысле блеснуть: вручение Нобелевских премий и последующий банкет в Голубом зале Стокгольмской ратуши, где всегда присутствуют члены королевской семьи – при полном параде!

Свадьба принца Карла Филиппа и принцессы Софии