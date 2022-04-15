 

Мнение: Демократизатор для рыбы, байдарочники возвращаются, китайцы полюбили сибирского хомяка

15.04.2022, 20:20, Разное
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1. Технологии не стоят на месте. Вот новое (для меня) слово в рыбалке – демократизатор для крупной несговорчивой рыбы. Как я понимаю, демократизатор — официальное название устройства. Совсем незадорого можно купить на СберМегаркете и ЯндексМаркете:

https://sbermegamarket.ru/catalog/details/demokratizator-dlya-ryby-600005601285/
https://market.yandex.ru/product–demokratizator-ekstraktor-s-igloi/1478603261

Специальное устройство для «усыпления», обездвиживания рыбы. Как правило, применяется в лодке, когда вылавливается крупная трофейная рыба, не подлежащая дальнейшему выпуску. Необходимость «демократизатора» обусловлена тем, что крупная рыба сильно бьётся в лодке, создавая порой серьезные помехи и неудобство. Легким ударом по голове, можно временно ее обездвижить, чтобы в дальнейшим посадить на кукан. Демократизатор состоит из деревянной ручки покрытой специальным лаком, и инкрустацией, в виде головы рыбы выполненной в реалистичном стиле. Вторая функциональная часть, это металлический стержень и тяжелый наконечник. Наконечник и инкрустация изготавливаются из желтого сплава с лаковым покрытием, ассоциируя свой цвет с золотом, поэтому «демократизатор» имеет высокохудожественный дизайн и подарочный вид. В совокупности «демократизатор» может быть не только функциональным инструментом обихода, но и отличным подарком для рыболова, предпочитающего серьезную трофейную рыбалку.

2. Недавно мы обсуждали с вами новый «философский пароход», который правильнее называть «философской байдаркой». Не прошло даже двух месяцев, а философские байдарочники уже начали возвращаться в Россию. Вот как они комментируют своё челночное движение:

https://t.me/prbezposhady/18305

В этот раз без фото, девочки, но Вилладж снова написал текст про тех, кто уехал. Но вернулся. <…>

А теперь избранные цитаты:

Боялся, что, как только прилечу, случится что-то непоправимое и я больше никогда не смогу выбраться из этой страны. Но у меня в Москве остались несколько важных дел, да и родители сказали, что надо возвращаться. И спустя две с половиной недели я прилетел назад.

***

У меня были мысли снять фильм в Грузии. Я даже написал сценарий короткого метра и поговорил с несколькими продюсерами, но они не проявили особого интереса, а у меня не было достаточно эмоциональных сил.

***

Еще мне не хватало «Вкусвилла». Очевидно, в Грузии свои вкусовые привычки, но меня удивило, например, что нигде нельзя купить индейку. Рыбу тоже тяжело найти. Зато много мучного и сыра. А еще в Тбилиси очень вкусный творог.

***

Все время, что мы были в Грузии, я мониторил цены на продукты в Москве. Хотел знать, например, насколько подорожает мой любимый йогурт. Раньше он стоил 50 рублей, а сейчас — 54. Для меня такое изменение стало еще одним показателем, что моя жизнь кардинально не меняется. Как бы наивно это ни звучало.

***

У меня высокий болевой порог. Пока в России открыты границы, есть продукты и можно сходить в Пушкинский музей, я не уеду.

***

Через две недели я решила, что пора возвращаться… я не хотела еще дольше отягощать маму. Я, грубо говоря, заставила ее бросить свою жизнь и заняться моей: жить в моей квартире, сидеть с моим котом.

***

Деньги заканчивались. В Питере осталась девушка, друзья, собаки. Поэтому решил, что надо возвращаться, и сел в автобус Таллин — Санкт-Петербург.

Кстати, один мой товарищ остановил подписку на готовую еду Вкусвилла. Раньше он платил за свои касалетки 30 тысяч в месяц, а после начала спецоперации Вкусвилл задрал цены до 50 тысяч в месяц. Нелепость: даже если продукты подорожали на 20%, то зарплаты курьеров и поваров, аренда, бензин и так далее не изменились. Адекватных причин, чтобы поднимать цены более, чем на 5-10%, у Вкусвилла не было.

Теперь мой товарищ платит те же 30 тысяч, что и раньше, только уже не Вкусвиллу, а одному из его конкурентов, который цены с февраля не поднимал. Говорит, что качество еды даже лучше.

3. Китайцы размещают в своих соцсетях всё больше духоподъёмных видео в поддержку России. Комментарии к таким видео по большей части положительные, практически все горячо за нас и не менее горячо против США. Вот, к примеру, один из популярных роликов:

https://www.douyin.com/video/7083832161161202944

Типичные комментарии конкретно к этому видео — «сибирский хомяк» и «я думал, про русских и медведей это шутка».

Возможно, вы думаете, что это работает знаменитая цензура. Возражу: ролики с антироссийской пропагандой в китайских соцсетях тоже есть, их никто не удаляет. Вот только комментарии под ними, мягко говоря, неодобрительные. В духе «зачем вы полезли на Россию, дураки, добром для вас это не закончится».

Источник: Место для дискуссий



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