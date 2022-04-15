В Минобороны сообщили об уничтожении украинского беспилотника Ту-143 «Рейс»

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 «Рейс», сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Октябрьский сбит украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 «Рейс», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что Вооруженные силы РФ за день поразили 10 военных объектов Украины высокоточными ракетами воздушного базирования.

«Среди них уничтожены: в населенных пунктах Барвенково, Краматорск и Лисичанск три района сосредоточения подразделений 81-й и 93-й отдельных механизированных бригад украинских войск, в населенных пунктах Повстанское Одесской области и Новоелизаветовка – два места сосредоточения украинской военной техники и вооружения», – сказал он.

В населенных пунктах Парутино и Николаев были поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения, а в Ясеновое и Сребное – пункты дислокации националистических формирований.

С начала спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили 132 самолета, 105 вертолетов и 457 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 2224 танка и бронемашин ВСУ, а также 251 установку реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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