В Роскосмосе опровергли переход Рогозина в ЛДПР

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин не собирается переходить в ЛДПР, информация в СМИ об этом не соответствует действительности, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.

«Публикации ряда СМИ о возможном переходе генерального директора госкорпорации Роскосмос Дмитрия Олеговича Рогозина в ЛДПР не соответствуют действительности», – передает его слова ТАСС.

Струговец пояснил, что планы Рогозина связаны с российской ракетно-космической отраслью, в том числе ее укреплением, развитием, вводом второй очереди космодрома Восточный, обновлением орбитальной группировки, началом испытаний перспективного корабля «Орел», созданием Российской орбитальной служебной станции, созданием новой боевой ракетной техники.

Ранее ряд СМИ сообщил, что генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин может войти в ЛДПР.

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