 

СК возбудил дело о фейках о российских военных после украинской провокации в Буче

15.04.2022, 20:15, Новости дня
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после украинской провокации в Буче Киевской области, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в своей статье, опубликованной в ведомственном журнале «Записки следователя».

«Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»)», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, в Минобороны РФ призвали международные организации расследовать провокацию в Буче. Западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буче. В Минобороны распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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