 

WhatsApp станет платным для россиян с 1 мая

15.04.2022, 20:11, Разное
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Совет директоров признанной экстремистской в России компании Meta подготовил пакет мер в ответ на «недружественные действия Москвы». С 1 мая 2022 года российские пользователи популярного мессенджера WhatsApp будут обязаны оформить платную подписку. 

«В связи с блокировкой некоторых наших сервисов в России, мы потеряли часть прибыли. Теперь наша компания вынуждена пересмотреть свою политику на российском рынке – все пользователи WhatsApp в регионе будут обязаны платить за использование сервиса. Это продлится минимум до того момента, пока Москва не снимет все ограничения, введённые против наших продуктов», – заявила исполнительный директор компании Шерил Сэндберг.

Стоимость месячной подписки составит минимум 5 долларов США. За эту сумму пользователи смогут отправить 400 сообщений и 10 фотографий, тарифный план за 10 долларов включает 1000 сообщений и 40 фотографий. Стоимость безлимитного тарифа составит 50 долларов. Как отметили в пресс-службе WhatsApp, клиенты смогут произвести оплату со счёта мобильного телефона или через банковские карты МИР.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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