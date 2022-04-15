 

Новый препарат вернет людям слух

15.04.2022, 20:08, Разное
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Американские исследователи создали уникальное лекарственное средство для лечения глухоты. Препарат помогает создавать новые волосковые клетки.

Многим известно, что ухудшения слуха значительно снижает качество жизни и в некоторых случаях даже приводит к инвалидности. Ученые утверждают, что существующие на сегодняшний момент способы лечения не способны полностью справится с этой проблемой.

В связи с этим они разработали новый препарат, который способствует образованию новых волосковых клеток, которые очень важны, так как они улавливают шумы и передают их в головной мозг.



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