Новый препарат вернет людям слух

Американские исследователи создали уникальное лекарственное средство для лечения глухоты. Препарат помогает создавать новые волосковые клетки.

Многим известно, что ухудшения слуха значительно снижает качество жизни и в некоторых случаях даже приводит к инвалидности. Ученые утверждают, что существующие на сегодняшний момент способы лечения не способны полностью справится с этой проблемой.

В связи с этим они разработали новый препарат, который способствует образованию новых волосковых клеток, которые очень важны, так как они улавливают шумы и передают их в головной мозг.