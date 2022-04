Мнение: В Москве появились обменники

Вот – сообщу хоть одну хорошую новость, как говорится у нас в Ивановском – to whom it may concern: в Москве появились обменники! Да, реальные такие точки, где можно как продать, так и купить валюту. Курс при этом – на 5-10 рублей лучше, чем в банках. Никаких комиссий, меняют всё и даже паспорт не требуют. Хотя по закону вроде бы должны требовать, если сумма обмена превышает 40 тыс. рублей, и составлять целую справку, сколько поменял, кто и за сколько…

Но по закону они и валюту продавать не имеют права еще 3 дня. И должны указывать, к какому банку относятся. Но не указывают – почему-то.

Чудесные места – причем ни на каких банки.ру вы их не найдете. Их как бы нет. Я сам случайно заметил. Не скажу, у какого метро – ведь мой ЖЖ, как мы знаем, товарищи майоры тоже читают. Не хочется мешать добрым людям жить и работать.

Но вы их сами сможете легко найти, скажем, где-то возле центральных станций метро – они ведь и не скрываются. Наоборот – они выставляют большие табло с курсами валют! Я, собственно, их так и обнаружил. Насчет табло особенно забавно – они ведь официально ЗАПРЕЩЕНЫ распоряжением ЦБ РФ. Реально – в России запретили, и давно, выставлять курсы валют обменных пунктов на всеобщее обозрение – только внутри помещения. Проклятые ханжи! Я еще 2 или 3 года назад (они давно готовились, гады) писал по поводу такого идиотского, самодурского запрета пост в ЖЖ.

Приятно, когда что-то прорывается сквозь эту обступающую со всех сторон мертвечину идиотских запретов, идущую от взбесившегося бюрократа – самого мерзкого порождения нашего глубинного народа.

Откуда такие обменники? Взятки, конечно. То, что они стоят так нагло и открыто – бог даст, знак того, что режим все-таки слабеет и не может уже душить всё и вся с одинаковой силой. Жизнь опять побеждает смерть неизвестным науке способом.