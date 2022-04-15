 

Мнение: Шахматный поворот на восток

15.04.2022, 19:50, Разное
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Шахматный поворот на восток

1. Федерация Шахмат России приняла решения о переходе в Азиатскую Шахматную Федерацию.
2. Данное решение еще должен утвердить Конгресс Азиатской Шахматной Федерации, но каких-то больших проблем тут не ожидается.
3. Соответственно, шахматисты РФ теперь будут отбираться на Кубок Мира по азиатской квоте.
4. Главные соперники у российских шахматистов тут конечно китайцы и индийцы.
5. На турнирах АШФ шахматисты РФ скорее всего смогут играть под национальным флагом без ограничений.
6. Само собой, роль АШФ после вступления в нее России возрастет.

В целом, решение логичное, особенно в условиях разгорающейся Холодной войны, где спорт конечно же не может быть вне политики.
Разворот отечественных шахмат на восток, это часть большого разворота РФ на восток, которые затронет большинство аспектов жизни государства и общества в ближайшие годы.

PS. Лично на моей шахматной деятельности это не скажется (сейчас вот вообще играть времени нет), так как я на международные турниры все равно не катаюсь, а играть на территории России лично мне никто не мешает безотносительно членства в той или иной международной федерации. Данный вопрос актуален только для тех, кто ездит на международные соревнования.

Источник: Colonel Cassad



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