 

В гостях у Марка Уолберга: экскурсия по роскошному особняку, который актер продает за 90 (!) миллионов долларов

15.04.2022, 19:25, Разное
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Марк Уолберг выставил на продажу особняк в Беверли-Хиллз. 50-летний актер, известный по ролям в фильмах “Отступники”, “Боец” и “Стрелок”, купил усадьбу с огромной прилегающей территорией в 2833 квадратных метра в 2009 году за 8,25 миллиона долларов, а спустя 13 лет продает ее… за 90 миллионов долларов. Такое ценообразование не распространено среди голливудских звезд: зачастую селебрити сбрасывают ценник постепенно, так как на крупные дома и шикарные пентхаусы спрос сейчас невелик.

Но Марк решил поступить иначе – и вот уже вторую неделю риелторы гадают, будет ли актер настаивать на своем (и тогда это будет считаться самой дорогой продажей в районе Беверли-Парк) или же ему придется уступить с десяток миллионов ради продажи. Поместье, спроектированное Ричардом Лэндри, подойдет скорее большой семье, все потому, что дом включает 12 спален и 20 ванных комнат. Также внутри есть домашний кинотеатр, тренажерный зал, бассейн, личная библиотека, собранная актером за эти годы, и несколько гардеробных, а снаружи – поле для гольфа и скейт-парк.

Изначально Уолберг приобрел просторный участок земли без каких-либо построек и за 13 лет построил все, что на нем сейчас есть. Соседями нового владельца дома станут ни много ни мало Эдди Мерфи, Джастин Бибер с супругой Хейли и Сильвестр Сталлоне. Также в округе есть дома Самуэля Л. Джексона и Дензела Вашингтона.

Причина продажи недвижимости Уолбергом не оглашается. По данным Forbes, за 2020 год актер заработал около 60 миллионов долларов. А его новая роль в приключенческой картине “Анчартед: На картах не значится”, где он сыграл с Томом Холландом, принесла Уолбергу несколько миллионов долларов.



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