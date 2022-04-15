 

Честность во всем и талант в бизнесе: что родинки на стопах говорят о человеке

15.04.2022, 19:10, Разное
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Удивительная отрасль гаданий, молеософия, предсказывает характер и жизненный путь человека по расположенным на его теле родинкам. Например, родимые пятна на ухе сулят богатство и способность достигать существенных высот. Но встречаются они редко. Столь же редки родинки на подошве стопы. Давайте узнаем значение каждой из них.

В верхней части подошвы

Некоторые считают, что родинка на подошве стопы говорит о том, что человек стремится к путешествиям. В действительности это не совсем верно, есть несколько вариантов интерпретации, для выполнения которой нужно учитывать точное расположение родимого пятна. Так, если вы – счастливец, у которого родинка находится на верхней части подошвы, то сама судьба постоянно улыбается вам.

Такие люди практически никогда не испытывают финансовых затруднений, обожают покупать дорогостоящие вещи. Они много и усердно работают, при этом умеют подбирать такой вид деятельности, который им по душе. Интересный факт – родинка на этой части подошвы действительно выдает тягу к путешествиям.

В центральной части

Такие люди очень умны и, возможно, из-за этого не заводят большое количество друзей, предпочитая общение с избранным кругом тех, кто этого действительно достоин. Родственным связям предпочитают объединения на основании общих увлечений.

Это настоящие ценители мира и согласия, от драк и жарких споров воздерживаются, предпочитая разрешать конфликты дипломатией, что при их интеллекте удается без труда.

На нижней части (на пятке)

Такое расположение родинки делает человека оптимистом, не унывающим и сохраняющим присутствие духа даже в самой непростой ситуации.

Такие люди нередко много зарабатывают, обожают путешествовать, имеют нестандартное креативное мышление. Многое успевают, при этом получают истинное удовольствие от своего образа жизни. Часто открывают собственный бизнес с иностранными филиалами.

По бокам

Такие родинки говорят о том, что человек наделен незаурядным актерским талантом. Нередко эти люди добиваются успеха в раннем возрасте. Обладатели подобных родимых пятен предельно откровенны, порой даже не догадываются, что своими высказываниями очень обижают близких людей. Сами же впадают в ярость даже при малейшей критике. Однако пользуются бешеной популярностью за счет своей бешеной харизмы и искрометного обаяния. Для таких людей наилучшим образом подходят профессии, связанные с творчеством, дающие возможность себя. проявить. Выполнение однообразных рутинных действий – сплошное наказание для них.



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