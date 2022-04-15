WSJ – в американской инфляции повинен не украинский кризис, а сам Вашингтон

Причиной нынешней резкой инфляции в США стал не украинский кризис, а монетарная политика Вашингтона, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает издание, ФРС США сохраняли отрицательные ключевые ставки даже после окончания коронавирусной рецессии: теперь же исправить ситуацию труднее. Прочие меры Белого дома, такие как высвобождение нефтяных резервов, не оказывают никакого эффекта.



AP

В минувший понедельник члены администрации президента США предупредили о новом росте инфляции, а также обвинили в этом Владимира Путина, пишет The Wall Street Journal. Однако рост цен начался ещё задолго до украинского кризиса — и остановить его теперь будет трудно, отмечает издание.



Как пишет издание, за последние 12 месяцев темп инфляции в США составил 8,5%, что является самым высоким показателем за последние 40 лет. The Wall Street Journal отмечает, что определённую долю инфляции действительно можно списать на рост цен на энергию, вызванный украинским кризисом. Однако цены на продукты, не затронутые энергетикой и перебоями с цепочками поставок, также выросли. Кроме того, исследования показывают, что тенденция на инфляцию началась около года назад, то есть ещё задолго до начала российской спецоперации на Украине.



По мнению издания, реальной причиной инфляции стала монетарная политика Вашингтона. В частности, речь идёт об огромных тратах на антикоронавирусные меры, а также о действиях ФРС США, продолжавшей поддерживать отрицательные ключевые ставки даже спустя долгое время после окончания коронавирусной рецессии.

Как пишет The Wall Street Journal, рост цен очень негативно сказывается на американских потребителях. Цены на товары растут, в то время как реальные заработки сокращаются: согласно данным статистики, за последний год сокращение реальных зарплат в США составило 2,7%.

ФРС сейчас пытается исправить ситуацию, повышая ключевые ставки, однако это надо было делать ещё год назад, пишет издание. Теперь же регулятору нужно действовать быстрее и радикальнее: исторический опыт показывает, что для преодоления инфляции ключевая ставка должна быть выше её, в то время как нынешний план ФРС подразумевает максимальную ставку ФРС лишь на уровне 2,8%. Кроме того, все текущие меры Вашингтона по сдерживанию инфляции, такие как высвобождение нефти из стратегического резерва, бесполезны, считает The Wall Street Journal.