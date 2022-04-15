Медведев предложил отказывать во въезде в Россию мигрантам без биометрии

Российские власти должны владеть всеми данными, в том числе биометрическими, о прибывающих в страну мигрантах, без этого условия им могут отказать во въезде в страну, сообщил замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

«Мы должны точно знать, кто, на какой срок и с какими целями въехал в нашу страну. Причем со всеми необходимыми биометрическими данными каждого мигранта. В противном случае – отказ во въезде или запрет въезда на длительный срок», – написал он в своем Telegram.

Ранее Медведев сообщил о необходимости использовать новые меры для более тщательного отслеживания потока мигрантов в России.

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