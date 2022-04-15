Мнение: Абсолютное счастье

(опять 2015-й, ровно 7 лет назад)

У российских государственников на улице праздник, наступило, с их точки зрения, самое золотое время: российскому обществу сломан хребет, оно гуттаперчево и послушно, никаких протестов можно не опасаться. Словом, пипл все схавает.

Любопытно наблюдать, какое ж в итоге развернулось кипение творческой мысли на этом фланге! Государственники (которые, естественно, желают народу только добра) спешат воспользоваться открывшимся, как они полагают, «окном возможностей» – придумать и поскорее воплотить в жизнь самые смелые мечты относительно исправления присущих народу пороков и созданию «свободы рук» для обожаемого государства.

Каков ведь идеал государственника? Это страна, в которой государству «ради блага подданных» можно всё (вообще всё – оно ж для блага), а гражданам, счастливым от просто исполнения указаний начальства – ничего. В обычной жизни, к досаде государственника, претворять в жизнь смелые замыслы постоянно мешают опасения типа «а если мы закрутим гайки и еще вот так поставим сограждан раком – не прокатят ли эти чертовы сограждане, ленивые и подлые ублюдки, нас на выборах? Или, еще хуже – не устроят ли они бунт, восстание, забастовку и еще какую пакость?» И, поскольку обычный государственник все-таки трусоват – ему приходится сдерживаться.

А теперь «гуляй, рванина!» Гражданские протесты 2011-12 гг. не то что даже были подавлены, а просто как-то жидко сошли на нет – и этим оказали до сих пор недооцененное влияние на образ мысли госуправленцев. То, что люди, практически ничего вообще не добившись, как-то заткнулись сами, и их даже не пришлось для этого ни особо бить, ни убивать – ввергло значительную часть «кремлевских мечтателей» в состояние, близкое к эйфории. «Так с ЭТИМИ, оказывается, можно делать ВСЁ!!»

Ну и идут инициативы, одна другой диковиннее, но объединенные общей идеей: пока клиент податлив и беспомощен, как бы, с одной стороны, отобрать у него побольше, а с другой – как бы опутать его запретами и зафиксировать так, чтобы он не то что потом, а и вообще никогда больше не мог уже сделать ничего «плохого» – там, сморкаться, рыгать, плевать на тротуар, говорить матом, пить, курить, заниматься неположенным сексом и т.п.? (да-да, мы же помним, что государственники очень добры и всем желают одного только добра! Добро, правда, у них несколько своеобразное – по схеме «всем ходить по стеночке, смотреть в пол и больше трех не собираться»).

Из этой серии предложения повысить пенсионный возраст до 65 лет (как в Германии), прекратить продажу алкоголя в обычных торговых точках (как в Скандинавии), вернуть нулевое промилле (как в Саудовской Аравии), ввести полный контроль над социальными сетями (как в Китае) и т.д. Все эти «как» довольно показательны – «государственники» по определению туповаты и по складу характера враждебны новому, поэтому все их нововведения – это почти всегда калька с каких-то иностранных образцов.

Но бывает и иначе. Я вот недавно купил дайджест моего любимого журнала «Однако» за первые месяцы 2015 года, в командировке читал и наслаждался. «Однако» – это своего рода заповедник «государственников», они там полностью среди своих, выпасаются на вольном выгуле и потому могут себе позволить даже и что-то придумать свое. Однако (!) именно поэтому по журналу лучше всего видна «красная нить», к которой сводятся все размышления государственников «о благе России». Эта красная нить – запрет. Так, один видный наш государственник М.Юрьев (очень радеет за Отечество, поэтому живет и ведет бизнес в США) придумал целую стройную систему «реформ в РФ», в которой пуанта… запрет всем российским частным лицам и компаниям владеть валютой.

Это экстаз. И это главное, святое и искреннее убеждение любого «государственника», по которому он безошибочно опознается: они все думают, что россиянин будет счастливее, если его лишить какого-нибудь права.

В идеале, конечно – всех прав, это будет абсолютное счастье. И сейчас вся эта братва рвется к своему идеалу сквозь «окно возможностей».