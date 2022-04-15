 

Школьникам разрешат сдавать ЕГЭ по основам православной культуры вместо математики

15.04.2022, 18:31, Разное
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Для получения школьного аттестата отныне можно будет сдавать основы православной культуры вместо математики – об этих изменениях сообщили в пресс-службе министерства народного просвещения. Для учащихся из Москвы и кавказских регионов будет доступен экзамен по основам ислама.

В ведомстве пояснили, что получили от россиян множество жалоб в связи со сложностью ЕГЭ по базовой математике. Детям приходится выполнять арифметические операции с трёхзначными и даже четырёхзначными цифрами без калькулятора, а в уравнениях встречаются сложные дроби и сразу две неизвестных.

“У нас нет цели, чтобы все школьники, заканчивающие средние учебные заведения, были математическими гениями… И подобные сложные задачи нужно уметь решать далеко не всем, не все хотят поступать в технические вузы и заниматься матанализом, логарифмированием, высчитыванием кельвинов из джоулей или ещё чем-то подобным, – считает замминистра Евгения Анхарова. – В то же время интерес к основам православной культуры, к основам нашего общества, нашей религии, проявляют многие ребята. Все тянутся к Богу. Во многих школах часы, выделенные на православную культуру, уже сравнимы с часами, выделяемыми на точные науки”

По словам чиновницы, изучение религии – это обращение к основам и первоисточникам всего сущего, включая и математику, поэтому “метафизически это намного важнее, чем любая физика или биология”. Обращаясь к Богу, школьники изучают причины, а не следствия, “припадают к самим истокам”.

В настоящий момент завершается разработка программы тестирования, устанавливаются её методология и основные принципы проведения. Ожидается, что первые религиозные экзамены российские школьники смогут сдать уже этим летом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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