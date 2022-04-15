Мнение: Польза и значимость

Вот на какую задачу мы с вами напоролись в комментариях к последним постам, разбирая, как ваша значимость связана с пользой, которую получает от вас человек.

Эта задача и раньше часто вставала, вызывая недоумение.

Кажется, что если человек старается быть полезен тому, для кого его значимость мала, он пытается “купить любовь” ценой вложений и добивается обратного.

И наоборот, если значимость человека высока, то никакой пользы от него не хотят, сам факт его присутствия рядом – уже польза.

Это порождает большое количество ложных тактик.

Многие люди специально стараются быть “неудобными” в отношениях и не то что не полезными, а даже вредными, чтобы проверить насколько их значимость высока. И если вдруг выясняется, что “черненькими” их не хотят, они делают вывод о “низкой значимости” и бегут-волосы-назад. Сам такой побег рассматривается, как способ “поднять значимость”.

Смеясь над подобным, нельзя отрицать, что тема пользы и значимости очень сложна. Стремление принести пользу ради роста значимости часто превращается в щипцы. Большинство читателей блога до сих пор не понимают, в чем тут трюк. Почему иногда вложения поднимают значимость, а иногда опускают.

Давайте разбираться.

Общее правило такое: для роста значимости область вложений должна совпадать с областью желаемой значимости.

В противном случае ваша значимость от полезных вложений может немного вырасти, но не там, где вы хотите. А там где вы хотите, получатся щипцы и общая ваша значимость упадет.

Самый простой пример – сервис-зона.

Желая вызвать у девушки романтический интерес, мужчина начинает “метать корм”. Например, предлагает ей решение мелких и крупных бытовых проблем или даже навязывает ей помощь. Иногда такая стратегия действительно поднимает значимость мужчины, но только в случае, если девушка готова рассматривать его как мужа. Если же он ей физически неприятен, а стремление ее выйти замуж не так отчаянно, его сервис вызовет обратный эффект.

С одной стороны девушка не может не ценить вложения мужчины, если они ей полезны, и значимость мужчины в первый момент может подрасти, но совсем не в той области, где ему хотелось бы. Девушка может испытывать удовольствие и рост доверия, как если бы обрела дополнительного отца или старшего брата. Мужчина видит теплоту девушки, связанную с ростом своей значимости как опекуна, и пытается сократить физическую дистанцию. Это вызывает у девушки рост неприятия или даже отвращения, поскольку ничего сексуального с мужчиной она не хочет и образ отца вызывает обратный эффект. Получается, что несмотря на некоторый рост значимости от вложений в одной области, шаги на сближения в другой области становятся щипцами и общую значимость снижают.

Какие вложения могли бы поднять значимость такого мужчины в романтической области? Вложения в собственный имидж, например (стиль, уход, обаяние), вложения в собственную экономику (жилье, автомобиль), вложения в интересный досуг, вложения в переписку. Когда значимость мужчины для девушки в романтической области поднялась бы, открылась бы для взаимодействия область общего быта (семьи). У девушки-с-часиками последнее могло бы случиться очень быстро, уже в конце первого свидания, если бы мужчина ей понравился. Вот тогда предложенная им помощь в быту поднимала бы его значимость как потенциального мужа и желаемую опору.

То же самое касается бытовых услуг со стороны женщины. Если женщина нравится и у мужчины есть мысли о совместном быте с ней, ее уборка и приготовление еды будут ценными вложениями. Если же ни о каком быте мыслей нет, ее активные бытовые услуги могут стать щипцами. Это не значит, однако, что аккуратность и умение готовить не будут вызывать симпатию. Это значит, что бытовые услуги со стороны женщины могут иметь обратный эффект.

Значимость поднимает польза в области желаемой значимости.

Пользу нельзя рассматривать исключительно как материальные вложения.

Полезным для человека может быть и общение, и секс, и даже молчаливое присутствие рядом, если оно желательно.

Но если вложениями в одной сфере пытаться поднять свою значимость в другой сфере, эффект может быть обратным из-за щипцов.

Вы помните, как выглядят щипцы в поле?

Когда из человека тянут нечто, то есть пытаются получить то, что он не хочет спонтанно давать, – это щипцы.

Другому при этом может казаться, что происходит спонтанный обмен.

Например, мужчина угостил девушку в ресторане и теперь рассчитывает на секс с ней.

И если секса с ним она не хотела и не хочет, такой ужин может превратиться для нее в щипцы.

Какие полезные вложения со стороны мужчины могут быть в области секса?

То, что непосредственно касается сексуального ресурса: располагающие разговоры, цепляющие взгляды, общение обаяние, сексапил, прикосновения. Многие не привыкли считать это вложениями, однако, это может быть очень желательно для девушки, очень приятно, а значит и полезно. И чем больше сексуальное желание девушки, тем полезней эти вложения мужчины. Сам секс с его стороны тоже превращается в полезное вложение, иногда даже очень полезное.

То есть обмен вложениями совершается в одной плоскости и в этом случае значимость обоих растет. Если же вложения одного оказываются полезней (=приятней, желательней) то его значимость растет больше.

Очень часто тот, чьи вложения в романтической или сексуальной области менее желательны, востребованы, то есть менее полезны, пытается компенсировать разницу вложениями в другой области. При небольшой разнице это иногда получается, а при большой появляются щипцы. Из-за этого и бытует мнение, что вложения не влияют на значимость. Только вложения и влияют! Важно видеть, какие именно вложения влияют.

Многим сложно воспринимать как вложения действия, направленные на свой имидж, на свое образование, на свои ресурсы. Однако, если от этого польза другому, это именно вложения n(ОЗ) и они поднимают значимость.

Иногда девушки путаются в трех березах и говорят, что их забота о собственном имидже – это вложения в отношения, за которые мужчины должны материальную компенсацию. Вы много раз это читали наверняка. “Женщина тратит деньги на эпиляцию, поэтому мужчина должен ей ужин”.

Это попытка подменить процессы в поле примитивным расчетом. В поле это выглядит иначе. Если имидж девушки доставляет мужчине радость, ее значимость растет, и мужчина может начать вкладывается в досуг, чтобы вырастить свою значимость. Если значимость мужчины и так намного выше и желание женщины романтических встреч намного больше, чем его, он не будет вкладываться или только из вежливости. Если значимость женщины совсем мала и имидж женщины не вызывает радости у мужчины, ее эпиляция его никак не касается. В других случаях это тоже его не касается, но эстетическое удовольствие от женщины вызывает желание вкладываться в досуг. Вот какой здесь расчет.

Считать, что, помогая в быту или в работе, можно вызвать сексуальный интерес, это то же самое, как надеяться, что сексуальные услуги, оказанные на работе, заменят профессиональную компетенцию.

Многие, кстати, так и считают, говоря, что “карьера делается через постель”. Через постель люди часто сближаются, а близким часто помогают в других сферах, в том числе в карьере. Однако значимость как профессионала должна быть достаточно высокой, чтобы карьера “через постель” состоялась.

Очень важно уметь разделять ресурсы и видеть их по отдельности. Иначе за вложение в одном ресурсе вы будете ожидать вложения в другом ресурсе и получатся щипцы.

Приведите примеры таких ошибок, которые не упоминались в посте.

Так же важно учитывать, что вложение ваше тем больше, чем больше потребность в нем второго человека, а это зависит от вашей СЗ и ОЗ в этом ресурсе. Кто подробней объяснит этот механизм?