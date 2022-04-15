Мнение: Обращение Союза Советских Офицеров

ОБРАЩЕНИЕ

Международного союза советских офицеров к личному составу Вооружённых сил России, Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик, участникам спецоперации на Украине

Дорогие товарищи! Наши боевые друзья!

Генералы, офицеры, сержанты и солдаты! Сегодня вам выпала труднейшая, до предела опасная, но жизненно необходимая боевая задача по освобождению от геноцида свободолюбивого народа Донецкой и Луганской народных республик, уничтожению бандеровского фашизма на Украине.

(https://t.me/pravdaphotoandvideo/163)В течение полутора месяцев вы с честью и достоинством, с величайшим патриотизмом и самоотверженностью выполняете свой воинский долг перед нашей Родиной, перед нашим народом. В настоящее время вы боретесь не только с украинским национализмом — сейчас вы ведёте настоящую войну со всей сворой антироссийских тёмных сил, которые, как бешеные псы, вцепились в нашу страну, чтобы уничтожить её и разорвать на куски. США, Великобритания, Германия, Турция, Польша, в целом НАТО хотят своими санкциями и военной помощью бандеровской фашистской Украине схватить наш российский народ за горло и поставить его на колени!

Поэтому в вашем лице, в лице каждого генерала, офицера, сержанта и солдата, наш народ видит своего освободителя, избавителя от всех бед, надвигающихся на нашу страну! Вы — наше спасение от всей международной сволочи, которая ополчилась на нашу Родину, на нашу ВЕЛИКУЮ ДЕРЖАВУ! Их руки по локти в крови! Прежде всего — в крови мирных жителей, женщин, детей, стариков и в вашей благородной крови! До начала СВО от рук бесчинствующих бандеровских палачей погибли более 160 детей и почти 14 тысяч жителей Донбасса.

Мы вместе с вами негодуем, глядя на преступления бандеровских нелюдей, которые устроили дикую провокацию в Буче, на вокзале в Краматорске. Эти изверги откровенно глумятся и нагло издеваются над нашими военнопленными.

Смерть этим негодяям! Палачам нет места на нашей земле! Нет и не должно быть им прощения и пощады!

Запад веками вынашивал бредовые, звериные планы уничтожить и растоптать Россию. В средние века — это были тевтонские псы-рыцари, затем польская шляхта, Наполеон в 1812 году. Уничтожить Советский Союз и утопить наш народ в крови мечтал бесноватый Гитлер в 1941 году. Ничего у них не получилось! Всем им сломали хребет и выбросили на задворки истории! Мы выстояли и победили!

Сегодня аналогичная ситуация. Международные преступные, бандитские силы, «коричневая чума» задумали нас сломать и разорвать, поработить и добиться, чтобы нашей Родины, нашей России не было! Вы не должны этого позволить! Наш народ верит в успешное выполнение вами поистине исторической, судьбоносной миссии по освобождению родной Украины от скверны бандеровцев и откровенных фашистов. Палачам нет места на нашей мирной земле! Каждый из них должен получить по заслугам!

С волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой!

Мы, члены Международного союза советских офицеров, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий в Афганистане, Чечне, Южной Осетии, Сирии, знаем не понаслышке о тех боевых трудностях, возможных невосполнимых потерях, которые приходится вам испытывать. Мы всецело с вами! Мы верим в вас!

Мы искренне поддерживаем вас и желаем вам достижения Победы в этой нелёгкой борьбе! Только полной и окончательной победы! Иного нам не дано!

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

Председатель Центрального исполнительного комитета МССО и ЦС ССО РФ Г.М. БЕНОВ, генерал-лейтенант авиации.

https://gazeta-pravda.ru/issue/40-31243-1518-aprelya-2022-goda/obrashchenie-mezhdunarodnogo-soyuza-sovetskikh-ofitserov-/ – цинк

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