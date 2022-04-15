 

Чудные имена – Личное мнение

15.04.2022, 18:25, Разное
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Сестра покойной Жанны Фриске, едва родив, уже придумала имя дочери — назвали Луной.

«Богатырша! Похожа на маму, в нашу породу. Губы такие полные, щечки красные такие румяные», — прокомментировал событие дед Фриске.


Фото: Соцсети

Луна Александровна Фриске — под таким именем девочке предстоит жить, дай Б-г, многие-многие годы.

Подружка Маша, подружка Лена будут кричать ей: эй, Луна, какая фаза?

«Луна чуднее, чем Симба», — обрадовались поклонники, вспомнив дочь Нюши.

«Это какое-то волшебное чувство, когда девять месяцев ты носишь под сердцем человека, а потом в один момент он оказывается у тебя на руках. Если честно, я еще ничего не понимаю пока, но она такая вкусная, такая красивая, такая любимая. И когда ее ручки хватают мой палец, у меня так колотится сердце. Теперь я знаю, как выглядит и пахнет счастье», — говорит мать новорожденной Луны.

Всё-таки материнство — это великое счастье. Вот только я в упор не понимаю, почему некоторые мамочки — в порыве своего безмерного счастья, разумеется! — обрекают своих детей быть Луной или Симбой.

Зачем?! Чтобы что?

Объясните мне, что с этими женщинами?

Источник: Лена Миро



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