Кронпринц Дании Фредерик отправился в экспедицию на санях по Гренландии

Несмотря на то, что через месяц наследному принцу Дании Фредерику исполнится 54 года, он только сейчас смог насладиться подарком на его 50-летие. Датский королевский дом поделился фотографиями, которые он сделал в Гренландии во время катания на санях, что и было официальным подарком Министерства Обороны на его юбилей. Из-за пандемии коронавируса осуществить поездку удалось только сейчас.

Кроме двух селфи будущего короля, опубликованы фотографии ездовых собак. Сообщение королевского дома гласит:

На прошлой неделе Его Королевское Высочество наследный принц катался на санях по суровому, но в то же время прекрасному ландшафту северо-востока Гренландии. Два погонщика из лыжного патруля Сириус возглавили экспедицию, которая стартовала от штаб-квартиры патруля на станции Данеброг и закончилось в Бухте Мертвеца на острове Клаверинг.

Для членов датской королевской семьи Гренландия имеет особое значение. Первым датским монархом, посетившим Гренландию с официальным визитом, был прадед кронпринца Фредерика король Кристиан X. Вместе с супругой Александриной он посетил несколько поселений на западном побережье Гренландии, и отпраздновал вместе с местными жителями 200-летие прибытия датского пастора Ханса Эгеде, основавшего нынешнюю столицу Нуук и проповедовавшего христианство среди коренного населения острова. С тех пор все датские короли стремятся как можно чаще бывать в Гренландии. В октябре прошлого года состоялся официальный визит королевы Маргрете в Нуук, которым она отметила столетие этой поездки своего деда Кристиана. Отношения же Фредерика с Гренландией совсем другого рода. В королевском доме напомнили:

В 2000 году кронпринц за четыре месяца совершил 2795-километровое санное путешествие из Каанаака в Северной Гренландии на станцию Данеборг на северо-востоке Гренландии с лыжным патрулем Сириус.

Это была непростая экспедиция, благодаря которой, местные жители очень тепло относятся к будущему королю и считают Фредерика своим. А летом 2014 года кронпринц привез в Нуук жену Мэри и их четверых детей Кристиана, Йозефину и близнецов Изабеллу и Винсента. Восемь дней продолжался круиз на королевской яхте Dannebrog, в ходе которого юные принцы и принцессы активно знакомились с культурой Гренландии и её достопримечательностями, общались с местными жителями, принимали цветы и подарки, фотографировались в национальных костюмах и играли с местными детьми в спортивные игры. Очевидно, Фредерик хотел бы, чтобы они полюбили Гренландию, а Гренландия полюбила их.