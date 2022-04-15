День Тита чудотворца: что нельзя делать 15 апреля
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История
День Тита чудотворца — знаменательная дата для верующих,
которые соблюдают христианские каноны. По традиции почитают одухотворенного
святого, который посвятил жизнь Господу. Он жил в конце 8-го – начале 9 века. С
раннего возраста отрекся от мирских привязанностей и встал на религиозный путь
в монастыре. Со временем послушник стал иноком, а уж затем за добрые дела и
подвижничество снискал славу пресвитера.
Благодаря крепкой вере и неотступной благодетели,
преподобный Тит был наделен даром чудотворца. В народе церковный праздник в честь
святого называют Тит Ледолом. Как правило, к 15 апреля замерзшие глыбы на реках
и водоемах беспрепятственно раскалывались.
Что нельзя делать 15 апреля 2022 года
В день Тита чудотворца принято соблюдать запреты, чтобы
улучшить качество жизни. На Руси считалось, что нарушение устоев церковного
праздника навлекало на человека беды и неурядицы. Итак, 15 апреля 2022 года
нельзя грустить, горевать, упиваться одиночеством и кормить ворон. Тем, кто
работает в сфере торговли, не рекомендуется брать выходной.
Кроме того, православные люди должны ответственно отнестись
к своей постели. Белье к 15 апреля следует заменить на чистое и выглаженное. На
грязной и изношенном спать по обычаям нельзя. Наволочку, простынь и
пододеяльник рекомендовано окропить святой водой.
Приметы и традиции
Как и в любой другой церковный праздник нужно помогать
ближним и словом, и делом. Важно помнить, что все живые существа стремятся к
счастью и равны перед Высшими силами. В день Тита чудотворца отриньте агрессию
и негатив, старайтесь принести окружающим как можно больше пользы. По традиции 15
апреля стоит провести в дружной компании на позитиве.
Народные приметы в эту дату связаны с погодой.
Обратите внимание на природные явления, если верите в предсказания. Хорошую
рыбную ловлю в течение года предвещает отсутствие льда на реках 15 апреля. В
день Тита чудотворца слышен крик перепела или глухаря — будет богатый сбор
хлеба. Воркование голубей — к теплой погоде. Вороны кружат в небе высоко — на
улице будет ясно и солнечно.
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