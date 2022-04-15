День Тита чудотворца: что нельзя делать 15 апреля

История

День Тита чудотворца — знаменательная дата для верующих,

которые соблюдают христианские каноны. По традиции почитают одухотворенного

святого, который посвятил жизнь Господу. Он жил в конце 8-го – начале 9 века. С

раннего возраста отрекся от мирских привязанностей и встал на религиозный путь

в монастыре. Со временем послушник стал иноком, а уж затем за добрые дела и

подвижничество снискал славу пресвитера.

Благодаря крепкой вере и неотступной благодетели,

преподобный Тит был наделен даром чудотворца. В народе церковный праздник в честь

святого называют Тит Ледолом. Как правило, к 15 апреля замерзшие глыбы на реках

и водоемах беспрепятственно раскалывались.

Что нельзя делать 15 апреля 2022 года

В день Тита чудотворца принято соблюдать запреты, чтобы

улучшить качество жизни. На Руси считалось, что нарушение устоев церковного

праздника навлекало на человека беды и неурядицы. Итак, 15 апреля 2022 года

нельзя грустить, горевать, упиваться одиночеством и кормить ворон. Тем, кто

работает в сфере торговли, не рекомендуется брать выходной.

Кроме того, православные люди должны ответственно отнестись

к своей постели. Белье к 15 апреля следует заменить на чистое и выглаженное. На

грязной и изношенном спать по обычаям нельзя. Наволочку, простынь и

пододеяльник рекомендовано окропить святой водой.

Приметы и традиции

Как и в любой другой церковный праздник нужно помогать

ближним и словом, и делом. Важно помнить, что все живые существа стремятся к

счастью и равны перед Высшими силами. В день Тита чудотворца отриньте агрессию

и негатив, старайтесь принести окружающим как можно больше пользы. По традиции 15

апреля стоит провести в дружной компании на позитиве.

Народные приметы в эту дату связаны с погодой.

Обратите внимание на природные явления, если верите в предсказания. Хорошую

рыбную ловлю в течение года предвещает отсутствие льда на реках 15 апреля. В

день Тита чудотворца слышен крик перепела или глухаря — будет богатый сбор

хлеба. Воркование голубей — к теплой погоде. Вороны кружат в небе высоко — на

улице будет ясно и солнечно.