 

Экономист разоблачил ложь Байдена в отношении России

15.04.2022, 17:53, Разное
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После начала специальной военной операцией на Украине между Россией и западным миром разгорелось сильнейшее экономическое противостояние. Естественно, от санкций пострадал не только наша страна, но и США, Канада, Британия, а также члены Евросоюза. Сегодня американскому лидеру Джо Байдену приходится рассказывать своим гражданам о новых мерах борьбы с негативными последствиями.

В чем заключается ложь главы государства, объяснил экономист. Иван Лизан. По его словам, Вашингтон пытается переложить всю ответственность за экономические проблемы на Москву. Напомним, ранее президент США заявил, что цены в стране подскочили из-за спецоперации России на Украине.

Аналитик подчеркнул, что Джо Байден обманывает население ради сохранения власти. Он напомнил, что скоро в США должны пройти промежуточные выборы, на которых демократы рискуют потерять голоса избирателей.

“Поэтому Байден врет, и врет вполне осознанно”, – заявил Лизан.

В интервью изданию “Украина.ру” эксперт отметил, что высокая инфляция в США никак не связана со спецоперацией, потому что началась раньше и по другим причинам. Он также напомнил, что Вашингтон сам ввел энергетическое эмбарго против Москвы, отказавшись от закупоу углеводородов, поэтому наша страна не виновата в повышении цен на топливо.



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