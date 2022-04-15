Мнение: МКС за рубли, уход Нокиа и уход Дюрекса

1. На Западе угрожают прекратить сотрудничество с Россией в том числе по космическим программам. Россия, вероятно, будет в таком случае развивать собственную программу, строить собственную космическую станцию. Но что станет с нынешней МКС? В теории она может проработать ещё довольно долго, но это будет возможно только в том случае, если Россия согласится поддерживать станцию. Разумеется, не бесплатно:

https://www.kommersant.ru/doc/5304494

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в случае выхода России из состава участников Международной космической станции после 2024 года зарубежные партнеры могли бы за рубли покупать услуги по поддержанию работы МКС. По его словам, создать такие же технические средства, какими Россия пользуется сейчас на МКС, «практически невозможно».

«Они могут на коммерческой основе с нами решать вопросы, которые мы раньше решали за счет нашего персонального вклада в работу станции. То есть, грубо говоря, перейти на коммерческие отношения, покупать наши услуги. Ради спасения станции от неуправляемого падения на Землю мы могли бы, думаю, пойти навстречу. Конечно же, за рубли», — сказал господин Рогозин в интервью «РИА Новости».

Даже если будет принято решение закрыть и затопить МКС, это тоже нельзя будет сделать без России. Безопасный свод МКС с орбиты, по словам экспертов, займёт до трёх лет, и операцию эту будут выполнять наши специалисты.

2. Знаменитая когда-то финская Nokia тоже решила уйти из России:

https://lenta.ru/news/2022/04/12/no_nokia/

«Спокойной ночи, милый принц», как говорят на Западе. Лучшие дни финского телеком-гиганта позади. Доля Нокиа на российском рынке электронных устройств сократилась до минимума. А если верить данным самой Нокиа, российский рынок занимает лишь два процента в продажах компании, так что финнам тоже терять нечего, они и так уже всё потеряли.

Также на днях о приостановке деятельности в России на неопределённый срок заявил шведский Ericsson – ещё один весьма популярный у нас в 1990-е и 2000-е, но ныне основательно позабытый бренд. Опять же, рядовой потребитель, не занимающийся закупками разного специфического оборудования, этого не заметит.

3. Ещё одна компания теребит дверную ручку, готовясь шумно выйти в дверь, а потом незаметно залезть в окно. Мы с вами можем лишиться многих известных, щедро разрекламированных брендов:

https://lenta.ru/news/2022/04/13/reckitt_uhodit/

Британский производитель бытовой химии, медикаментов и других товаров Reckitt Benckiser Group Plc запускает процесс отчуждения российского бизнеса на фоне событий на Украине. Об этом сообщается в заявлении компании.

В пресс-службе указали, что бизнес планируется передать третьей стороне или сотрудникам компании. Представители Reckitt Benckiser Group Plc заверили, что сделают все возможное для обеспечения плавного перехода бизнеса к новым владельцам и продолжат выплачивать зарплату и бонусы сотрудникам в России. В заявлении указывается, что штат компании в РФ насчитывает 1,3 тысячи человек.

«Интерфакс» указывает, что акции Reckitt Benckiser в ходе торгов в Лондоне 13 апреля дорожают на 1,6 процента. Отмечается, что с начала года капитализация производителя сократилась на 6,3 процента, до 41,8 миллиарда фунтов стерлингов.

Компания Reckitt Benckiser производит и распространяет в более чем 200 странах мира множество товаров, в том числе чистящие средства Vanish и Cilit Bang, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils и презервативы Durex.

Как считаете, коллеги, нужны ли нам британские презервативы в нашей стране?