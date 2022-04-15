Мнение: 50 дней без войны

Министерство обороны Россиии отчиталось, что за 50 дней специальной военной операции уничтожены: «…132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 456 беспилотных летательных аппаратов, 2213 танков и других боевых бронированных машин, 249 установок реактивных систем залпового огня, 966 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2110 единиц специальной военной автомобильной техники» (отсюда).

Но на 50-ый день российской гуманитарной специальной военной операции Украина вероломно потопила мирный гвардейский ракетный крейсер «Москва». По законодательству России, как и по международному праву, крейсер – это территория России. То есть Украина совершила акт агрессии против России. Если это не объявление Украиной войны России, что это такое? И мне интересно, объявит ли России в ответ войну Украине? Или происходящее на Украине и дальше будет называться специальной военной операцией? Без объявления войны?

Фотография мирных участников спецоперации отсюда

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