Press TV – Запад затыкает рты несогласным с его пиар-кампанией украинского конфликта

В последние недели США и их союзники усилили давление на независимые СМИ, которые пытаются предоставить альтернативный взгляд на противостояние Москвы и Киева. По мнению бразильского аналитика Пепе Эскобара, Запад идёт на эти отчаянные шаги в попытке выиграть «пиар-войну» вокруг российско-украинского противостояния, передаёт Press TV.



AP

Противостояние между Россией и Западом из-за Украины вышло за рамки боевых действий. Ряд независимых СМИ заявляют, что США вместе со своими союзниками заглушают голоса несогласных, пишет Press TV.

Среди нескольких новостных агентств, которые заблокировали в соцсетях в последние недели, оказался ASB News, предлагающий альтернативу ложной информации западных СМИ о спецоперации. По словам представителей портала, закрытие его учётных записей является целенаправленной мерой, призванной взять под полный контроль повествование о российско-украинском конфликте.

«Они (США и их союзники. — ИноТВ) в абсолютном отчаянии, потому что им нужно выиграть пиар-войну за западную аудиторию. Они уже проиграли её в России», — заявил в интервью Press TV бразильский аналитик Пепе Эскобар, аккаунт которого также был не так давно заблокирован Twitter.

«Проблема в том, что я называю позицией НАТО, спектром всей сферы НАТО. Допускается только одна точка зрения. Этот нарратив исходит из Белого дома, Госдепартамента и Пентагона, а всем нам, независимым голосам, постепенно затыкают рты, особенно в последние две недели», — отметил эксперт.

«Мы рассказываем всё как есть; о том, что происходит на самом деле, особенно в Мариуполе и Донбассе; о том, что у Украины абсолютно нет шансов что-либо выиграть в этом конфликте. И, конечно же, единственное решение, с точки зрения ИТ-гигантов, — отменить нас», — добавил он.

Эскобар выразил надежду, что вскоре в Индии, Иране, Пакистане, Африке и Латинской Америке возникнут альтернативные платформы. «Это покончит с контролем ИТ-гигантов над социальными сетями», — предположил он.

Аналитик также указал на то, что Запад шлёт ВСУ военную помощь в попытке растянуть конфликт. Однако, по его мнению, большая часть этого оружия не доходит до конечной точки, а перепродаётся третьим лицам. «Украина сегодня — это огромная чёрная дыра», — подчеркнул он.

«Рано или поздно перед ними (ВСУ. — ИноТВ) встанет выбор: либо они сдадутся, либо будут полностью уничтожены, и это станет концом украинской армии. Но как раз это мы просто-напросто не можем донести до западных соцсетей», — отметил Эскобар.

Кроме того, он прокомментировал двойные стандарты западных СМИ в освещении украинского кризиса. «Разумеется, геноцид в Йемене, который является настоящим геноцидом, в последние несколько лет уже исчез из западной повестки. Сейчас же он забыт полностью. То же самое с Палестиной. Всё, что происходило в Сирии, когда американцы использовали войну чужими руками для уничтожения сирийского народа, также полностью игнорируется. И очевидно, что американцы и, конечно, их европейские пудели, которые следуют за ними, не могут понять и представить в контексте то, что в течение последних нескольких десятилетий империализм выживает благодаря этим войнам по осознанному выбору», — подчеркнул аналитик.

По его словам, спецоперацию вызвало множество различных факторов. «Русские знали, что на Украине есть биолаборатории, и это подтвердилось. Русские знали, что страна предпринимает определённые шаги для возобновления ядерной программы. Кроме того, подтвердилось, что НАТО, по сути, организовывало масштабный блицкриг, который привёл бы к настоящему геноциду в Донбассе. Таким образом, им (российским властям. — ИноТВ) фактически пришлось предпринять своего рода превентивную атаку против НАТО. И то, что происходит, — это конфликт не между Киевом и Москвой, а между НАТО и Москвой. И это ещё одна информация, которую просто невозможно проанализировать в западных социальных сетях», — обратил внимание Эскобар.