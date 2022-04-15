Жители Южного округа Москвы направили гуманитарную помощь в Донбасс

Депутат Госдумы, руководитель Объединенного волонтерского центра «Единой России» в Москве Евгений Нифантьев вместе с активными жителями Южного округа (ЮАО) Москвы отправил в Донбасс гуманитарную помощь, которую удалось собрать за две недели на базе волонтерского центра ЮАО.

«В коробках, которые мы собрали, более 500 килограммов товаров, которые сегодня особенно необходимы жителям Донбасса. Это, конечно, продукты длительного хранения: крупы, мука, сахар, растительное масло. Это и медикаменты, перевязочные материалы и средства для обработки ран. Сегодня мы наблюдаем в нашей стране фантастическое единение граждан в желании помочь. И когда ты видишь, как с продуктами приходит бабушка, которая не понаслышке знает, что такое нацизм, а как дитя войны видела это своими глазами, это дорогого стоит», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Нифантьев отметил, что небольшие пункты приема помощи открыты по всей Москве и «такие ручейки со всей страны превращаются в большую широкую реку добра и взаимопомощи».

Сообщается, что гумпомощь приносили десятки неравнодушных жителей, в том числе те, для кого Донбасс является родиной. Например, Талия Бойко, которая временно покинула родную землю в 2014 году вместе с сыном. Все эти годы она помогала своим землякам, регулярно отправляя продукты и лекарства. А недавно открыла пункт сбора помощи в своем подъезде.

«Не могу без слез смотреть на происходящее в Донбассе, но понимаю, что спецоперация – это единственный способ восстановить мир на моей земле, поэтому нахожу время и силы, чтобы поговорить с земляками, разъяснить важные моменты и успокоить. Я верю всей душой, что скоро смогу вернуться к себе домой», – отметила женщина.

Также в Донбасс отправлены трогательные детские рисунки со словами поддержки от жителей ЮАО.

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