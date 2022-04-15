 

Шольц решил увеличить военный бюджет на 2 млрд евро для помощи Киеву

15.04.2022, 17:25, Новости дня
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Канцлер Германии Олаф Шольц намерен дополнительно потратить порядка 2 млрд евро военного бюджета на покупку новой техники для оказания помощи Украине, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

Согласно информации источника, Шольц намерен потратить дополнительно 2 млрд евро на новую военную технику, в основном для оказания помощи Киеву. При этом порядка 400 млн евро из этой суммы предназначается для Европейского фонда мира (European peace facility), который закупает оружие для Украины, а часть других расходов будет направлена на двусторонние поставки Киеву и прочие страны, пишет ТАСС.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Олаф Шольц был приглашен в Киев для обсуждения поставок тяжелого вооружения из Германии для «отражения российской агрессии» после того, как президент Украины Владимир Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его «отношений с Россией».

До этого украинский посол в Берлине Андрей Мельник обвинил президента Германии в сохранении «паутины контактов» с Москвой. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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