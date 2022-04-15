ГИБДД начнёт оценивать для банков платежеспособность россиян

Ассоциация российских банков и ГИБДД подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. За определённую сумму, которая является коммерческой тайной, автоинспекция будет отправлять крупным кредитным бюро данные россиян из своей базы для дальнейшей оценки их кредитоспособности.

Банкиры смогут узнать персональные данные потенциального заёмщика, а также информацию о его марке автомобиля и оплате штрафов. Исходя из этих показателей и данных из других источников банки смогут определить сумму и процентную ставку кредита, которые финансовые учреждения будут предлагать пользователю. Приоритет в одобрении заявки получат владельцы дорогостоящих авто, регулярно оплачивающих штрафы.

“Не надо стесняться нарушать правила дорожного движения, особенно такие, как превышение скорости или проезд на красный свет. Не проблема, если даже потенциальный заёмщик будет оштрафован на большую сумму и лишён прав. У него сохранится хорошая кредитная история, а на оплату штрафа можно взять кредит с выгодной процентной ставкой. Банк даже может его оплатить, а заёмщик вернёт нам долг”, – рассказал представитель банковской ассоциации Нарек Хачатурян.

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