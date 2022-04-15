Мнение: Зачем побеждать Украину?

Последнее время налицо натуральное озверение, массами, похоже, понемногу овладевает «идея-фикс» – надо, мол, сделать все что угодно, напрячь все силы, «начать воевать по-настоящему», забыть про любые соображения гуманности и соразмерности – лишь бы наконец победить Украину. Идеи в массах – судя что по разговорам, что по соцсетям – откровенно людоедские: нужны ковровые бомбардировки городов, надо взорвать в Киеве все административные здания, надо целенаправленно уничтожать вокзалы – бомбами и ракетами, надо уничтожать ж/д линии, надо взрывать мосты, электростанции, водопроводы, надо блокировать города и запрещать подвоз туда продовольствия (как в блокадном Ленинграде) – причем люди в этом контексте даже не стесняются ссылаться именно на блокадный Ленинград!!

Это невероятно. Читаешь и глазам своим не веришь – люди прямо на глазах превращаются в каких-то кровожадных дикарей. Причем – никто даже не в состоянии ответить на вопрос «за что?!» За что, скажем, надо подвергать «ковровым бомбардировкам» Харьков или Киев? Чем провинились их жители – тем, что сопротивляются? С хлебом-солью не выходят навстречу своим «освободителям»? А разве не сдаваться – это преступление? Причем такое, за которое надо карать смертью?

А если взорвать на Украине (как, к примеру, почти каждый день призывает юзер Косарекс) все мосты, Железные Дороги и электростанции – как потом Украина будет жить? И кто всё взорванное будет восстанавливать? Тоже – нет ответа. Все выглядит так, как будто теми, кто этого желает, движет какая-то утробная ненависть.

Или сейчас – вовсю готовится некое подобие «Курской Дуги», как обычно «с переменой цвета»: грандиозное наступательное сражение, «битва за Донбасс». Стягиваются огромные силы, вся наличная огневая мощь, российская армия готовится буквально проламывать оборону ВСУ. Судя по накалу и непримиримости сторон – это будут, вероятно, десятки тысяч жертв с обеих сторон, настоящая мясорубка.

И как и во всем, и тут самый жуткий вопрос – а зачем? Зачем России Украина, превращенная в руины, с полностью уничтоженным боеспособным населением? Что Россия будет с ней делать?

Простой здравый смысл подсказывает, что для РФ Украина если и была нужна – то только максимально целая и невредимая, а также – максимально лояльная. Только в этом случае можно было бы говорить о каком-то усилении России, об увеличении ее ресурсов и возможностей, о приобретении отличного пополнения для российской армии – словом, о том, что РФ стала бы реально неким подобием супердержавы с населением в почти 200 млн. человек и с армией в 1,5 млн. человек.

Но все это – только при условии добровольности. Вообще, если внимательно послушать ВСЕ выступления отечественных бонз до «операции» – захват Украины там нигде и никем не рассматривался как самостоятельная задача. Украину вообще не воспринимали в качестве субъекта, достойного внимания и какого-то особого отношения. Явно предполагалось, что Украина падет как бы сама, а Путин так и не перекинется с Зеленским даже парой фраз – ибо президент Украины при первых выстрелах убежит в США, ну а Путин будет говорить только с «хозяевами Украины», т.е. – с «вашингтонским обкомом».

Соответственно, едва только выяснилось, что никто на Украине не сдается, и, стало быть, взять ее ЦЕЛОЙ не получается – надо было немедленно разворачивать оглобли, «извините, ошибочка вышла». На 3-й или 5й день. Вышло бы очень неловко – но хотя бы действительность не стала бы развиваться в сторону откровенного абсурда.

Ко всему тому, что происходит сейчас, можно подобрать разве что такой аналог. Жил да был справный мужик, который в какой-то момент вздумал сосвататься к гарной дивчине, проживающей в той же деревне по соседству. Брак, как он считал, вышел бы чудным со всех точек зрения: не только сама девица хороша и обещала бы стать отличной женой, но и приданое за ней неплохое, и участки земли можно было бы соединить, и дети вышли бы на славу – куда ни кинь, сплошные плюсы! Можно было бы жить, поживать да добра наживать, и перед людьми не стыдно, и в доме достаток.

Словом, планов было громадье, но – вот досада! Непредвиденное обстоятельство: все учел мужик, не был готов к пустяку: что сама дивчина будет против. Почему? Да нипочему. Не хочу, мол – и всё. Да еще слова обидные произнесла – ты, мол, косой, кривой, старый, да и вообще – кто на тебя посмотрит, старого неудачника?

Как будто сама такая уж молодая! Молодая была совсем не молода, да!

Короче, все планы – псу под хвост. И это, конечно, довольно обидно. НО!

Зачем наш мужик принялся после этого бить? А потом – избивать? А потом – насиловать? А потом – еще раз насиловать? А потом – пытаться ее скрутить, чтобы потом отнести к себе в дом и там посадить в подвале на цепь, а ее дом – спалить?!

Отнести в подвал не получается – дивчина оказалась довольно сильной и брыкается не на шутку. Но главное – ЗАЧЕМ мужик все это делает?? Ведь уже ясно, что этак НИЧЕГО из того, о чем он мечтал, у него не будет. Не будет ладной семьи, не будет работящей красивой жены, не будет дома – полная чаша, не будет соединения земельных участков, да и приданого ему теперь никто не даст. Вообще ничего теперь не будет: какое-то время, может, удастся самому скрываться по подвалам, а потом все равно – суд за насилие и похищение человека, тюрьма и конфискация всего нажитого непосильным трудом. Причем конфискации уже, собственно, начались.

Ведь бессмысленно это всё. Если тебя отвергли, самое глупое, что можно предпринять в ответ – начать добиваться своего силой. Такой насильник не только крайне мерзок, он еще и жалок до тошноты.

Вот зачем мы до всего этого опустились? Что за страсть если уж проваливаться, то до самого-самого днища?