Мнение: Прощание с ракетным крейсером “Москва”

В Севастополе сегодня прошла акция прощания с ракетным крейсером "Москва", который вчера затонул после пожара и последующего взрыва боеприпасов.

Спи спокойно, ветеран. В отличие от БПК "Керчь", который попилили на иголки, ты погиб на войне.

PS. На фото, Леонид Ильич Брежнев во время посещания ракетного крейсера "Слава" (будущая "Москва").

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