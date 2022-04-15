 

Мнение: Прощание с ракетным крейсером “Москва”

15.04.2022, 17:00, Разное
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В Севастополе сегодня прошла акция прощания с ракетным крейсером "Москва", который вчера затонул после пожара и последующего взрыва боеприпасов.

Спи спокойно, ветеран. В отличие от БПК "Керчь", который попилили на иголки, ты погиб на войне.

PS. На фото, Леонид Ильич Брежнев во время посещания ракетного крейсера "Слава" (будущая "Москва").

Источник: Colonel Cassad



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