 

Стивен Сигал, Владимир Вдовиченков, Кирилл Кяро и другие на кинопремьере в Москве

15.04.2022, 16:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вечер накануне последнего рабочего дня недели оказался богат на кинопремьеры. Пока в “Каро” обсуждали последние серии “Обоюдного согласия” режиссера Валерии Гай Германики, в кинотеатре “Москва” показали новый фильм Станислав Сапачева “Пласт”, главные роли в котором исполнили Владимир Вдовиченков и Кирилл Кяро. Своих героев – друзей Славу и Женю, промышляющих янтарем и с детства выручающих друг друга, – актеры представили зрителям лично. 

Владимир ВдовиченковВиктория Богатырева и Кирилл Кяро

Компанию им на сцене составили актриса Виктория Богатырева, режиссер Станислав Сапачев и продюсер картины Анжелика Пашкова. А вне сцены – американский актер и звезда боевиков Стивен Сигал. Он стал специальным гостем показа. Это уже второе появление Сигала на столичной публике за неделю. На в одном из ресторанов столицы актер, еще в 2016 году ставший гражданином России, отметил свое 70-летие, на котором была серьезная звездная явка. 

Фильм “Пласт” рассказывает историю о друзьях детства Славе и Жене. В 90-х у них был реальный шанс “подняться” на янтаре, стать обеспеченными людьми и жить безбедно. Но из-за одного неприятного обстоятельства, возникшего по вине Славы, этого не произошло. Теперь Слава с Женей работают на большого криминального босса Евгения Сергеевича. По воле случая им выпадает “счастливый жребий” – босс выделяет им партию контрабандного янтаря с целью последующей реализации. У Жени в связи с этим появляется коварный план, он хочет быстро разбогатеть и, наконец, стать тем, кем всегда мечтал. Слава, кажется, не слишком разделяет идеалы товарища. Дружба парней вынужденно проходит испытание большими деньгами.

Съемки проекта проходили в Калининграде и в его окрестностях — Зеленоградске, Светлогорске и Янтарном. Помимо Вдовиченкова и Кяро в картине играют Виктория Богатырева, Сергей Маковецкий, Эмила Егорова и артисты калининградских театров.

Стивен Сигал



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Лавров назвал возвращение послов России и США в столицы стран символическим жестом

24.10 / «Почти в каждом доме по три свиньи и волчий труп»: азербайджанские военные рассказали о психологической атаке со стороны армянской армии

13.10 / Диетолог Бойерс назвала белый картофель полезным для здоровья кишечника

06.07 / Перед мытьем головы, а не после: используем кондиционер для волос с пользой

17.01 / Генетики разработали уникальную методику, позволяющую продлить жизнь в пять раз

23.10 / Эпидемиолог Роспотребнадзора опроверг заблуждение о COVID-19

06.11 / Звезда сериала “Деффчонки” Галина Боб оригинально рассекретила пол третьего ребенка

20.10 / Новые меры против COVID-19 в Москве помогут защитить уязвимые категории жителей

01.08 / Личное: Баба Света — теперь Харчок!

21.01 / Украина требует от России вернуть ей 12 млн тонн грязи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика