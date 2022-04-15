Стивен Сигал, Владимир Вдовиченков, Кирилл Кяро и другие на кинопремьере в Москве

Вечер накануне последнего рабочего дня недели оказался богат на кинопремьеры. Пока в “Каро” обсуждали последние серии “Обоюдного согласия” режиссера Валерии Гай Германики, в кинотеатре “Москва” показали новый фильм Станислав Сапачева “Пласт”, главные роли в котором исполнили Владимир Вдовиченков и Кирилл Кяро. Своих героев – друзей Славу и Женю, промышляющих янтарем и с детства выручающих друг друга, – актеры представили зрителям лично.

Владимир Вдовиченков Виктория Богатырева и Кирилл Кяро

Компанию им на сцене составили актриса Виктория Богатырева, режиссер Станислав Сапачев и продюсер картины Анжелика Пашкова. А вне сцены – американский актер и звезда боевиков Стивен Сигал. Он стал специальным гостем показа. Это уже второе появление Сигала на столичной публике за неделю. На в одном из ресторанов столицы актер, еще в 2016 году ставший гражданином России, отметил свое 70-летие, на котором была серьезная звездная явка.

Фильм “Пласт” рассказывает историю о друзьях детства Славе и Жене. В 90-х у них был реальный шанс “подняться” на янтаре, стать обеспеченными людьми и жить безбедно. Но из-за одного неприятного обстоятельства, возникшего по вине Славы, этого не произошло. Теперь Слава с Женей работают на большого криминального босса Евгения Сергеевича. По воле случая им выпадает “счастливый жребий” – босс выделяет им партию контрабандного янтаря с целью последующей реализации. У Жени в связи с этим появляется коварный план, он хочет быстро разбогатеть и, наконец, стать тем, кем всегда мечтал. Слава, кажется, не слишком разделяет идеалы товарища. Дружба парней вынужденно проходит испытание большими деньгами.

Съемки проекта проходили в Калининграде и в его окрестностях — Зеленоградске, Светлогорске и Янтарном. Помимо Вдовиченкова и Кяро в картине играют Виктория Богатырева, Сергей Маковецкий, Эмила Егорова и артисты калининградских театров.

Стивен Сигал