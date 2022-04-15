 

Звезда сериала “Хор” Даррен Крисс стал отцом

15.04.2022, 16:35, Разное
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Звезда сериала “Хор” Даррен Крисс впервые стал отцом! Актер поделился радостной новостью в социальных сетях. В четверг Крисс опубликовал семейную фотографию с супругой Мией и новорожденным первенцем, оставив лаконичную подпись, указав дату рождения девочки – 11 апреля:

М. и Д. создали сладкую музыку. Блюз Бель Крисс, 4/11/22. Слушайте прямо сейчас.

Крисса и его будущую жену, режиссера Мию Свир познакомили общие друзья. Пара образовалась в 2010-х, еще до того, как актер и певец прославился в «Хоре». В 2019 году они обручились.

Музыкальный телесериал «Хор» транслировался на канале FOX с 2009 по 2015 год. Крисс присоединился к касту во втором сезоне, исполнив роль Блейна Андерсона, за которую был удостоен премий “Эмми” и “Золотой глобус”.

Впрочем, несмотря на популярность и звездный актерский состав, шоу странным образом преследуют неудачи, в том числе, и после его окончания: в 2020 году трагически погибла 33-летняя Наи Ривера, исполнительница роли Сантаны Лопес. Девушка утонула. Еще один актер “Хора”, Кори Монтейт скончался от передозировки за семь лет до этого инцидента. Кроме того, актеры Марк Саллинг и Нэнси Моутс также ушли из жизни, оба покончив с собой.



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