Объявлено о новых правилах управления коттеджными поселками в России

В последние несколько лет в России активно строились малоэтажные дома с собственной охраной выделенной территорией. Это привело к разрастанию коттеджных поселков, которые стоят отдельно от городов. Как правило вся инфраструктура в таких поселках является частной собственностью. Со временем встал вопрос о правовом регулировании таких территорий.

Собственников домов предупредили об изменении формы управление такими территориями. Речь идет об изменении схем регулирования оплаты и содержания общего имущества в коттеджных поселках. Об этом сообщается на официальном сайте правовой информации.

Суд постановил, что в российском законе не регламентированы правовой статус и правила пользования собственностью в коттеджных поселках. А значит, среди собственников домов возникает много спорных вопросов, которые приходится зачастую решать через суд. Для Минстроя это стало толчком для разработки документа по регулированию территорий.

Проектом закона определяется список имущества общего пользования в коттеджных поселках, в частности касаемые инфраструктуры и объектов общего пользования. Это котельные, водонапорные башни, тепловые пункты, а также тротуары, парковки, спортплощадки и другое.