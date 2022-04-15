 

Чем опасна незаконная перепланировка квартиры

15.04.2022, 16:28, Разное
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Часто при заселении в квартиру человек решает по-своему обустроить ее, причем это касается не только ремонта, но и сноса стен. Тут то и заканчивается граница творчества и декора и начинается нарушение Жилищного кодекса.

Эксперты назвали самые распространенные ошибки при перепланировке, которые могут привести к серьезным последствиям для собственников.

По данным сайта мэра Москвы, за прошлый год люди подавали заявки на перепланировку квартир более 36 тысяч раз. Часть из них была незаконной. Самым распространенным нарушением является ликвидация несущей стены, которая является основой конструкции всего здания. Такая перепланировка нарушает безопасность остальных жильцов многоквартирного дома.

Второй по распространенности ошибкой при перепланировке является объединение балкона и комнаты. Такие изменения нарушают тепловой контур жилища, а таке перегружает систему отопления. Более того, дом теряет значительное количество тепла, а в соседних квартирах может появиться плесень.

Также нарушением является увеличение площади кухни и ванны за счет уменьшения других помещений. Такие перепланировки нарушают гидроизоляцию всего дома. Увеличивается риск затопления соседей.



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