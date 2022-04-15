Люди массово избавляются от ипотечных квартир

Люди массово избавляются от квартир, которые находятся в ипотеке. Как это сделать быстрее и проще, рассказали эксперты. Риелторы предложили новый способ для быстрой продажи вторичной недвижимости. Это те квартиры, за которые люди попросту не смогли выплатить ипотеку из-за финансовых проблем.

При продаже таких квартир риелторы предлагают предоставлять новым покупателям те же условия, которые были у предыдущих собственников. Проще говоря, это переуступка ипотечной квартиры новому жильцу. При этом он приобретет квартиру, за которую уже частично выплачен кредит, а ставка на фоне нынешней наиболее выгодна.

Сейчас такие квартиры перепродаются на новых условиях по текущей ставке ипотеки, что не всегда привлекает покупателя.

Риелторы уже направили свое предложение по сохранению старой процентной ставки в ЦБ и правительство. Эксперты уверены, такие меры сделают жилье более доступным для россиян. Банки при этом ничего не теряют. Они лишь проверят нового клиента и продолжат получать деньги по старому договору ипотеки.

Сейчас ипотечная ставка на рынке вторичной недвижимости колеблется от 17 до 24 процентов. Из-за этого спрос на квартиры падает. Людям такие условия по понятным причинам кажутся невыгодными.

По сравнению с февралем, сейчас спрос на квартиры вторичного сегмента упал на 70 процентов.