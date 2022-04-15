Мнение: Об увековечивании крейсера «Москва»

ТАСС уполномочили заявить: «При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял устойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул».

Хороший был крейсер. Красивый. С мощным вооружением, в состав которой входили С-300 с комплектом из 64 ракет, «Оса»,«Вулкан», «Форт», АК-130, АК-630, торпеды, вертолет Ка-27…. Но система ПВО не помогла гвардейскому ракетному крейсеру остаться на плаву. И он уже не сможет принять участие в традиционном военно-морском параде 9 мая.

В Севастополе предложили увековечивать память о погибшем флагмане Черноморского флота. Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева так и сказала: «Про то, чтобы увековечить память, мы, конечно, будем думать. Это обязательно будет сделано, найдем форму, мы это будем поддерживать. Слов нет, сердце разрывается, [крейсер] был частью Севастополя».

Между тем, Украина уже увековечила гвардейский крейсер, выпустив почтовые марки, на которых украинский пограничник провожает «Москву» в последний поход.

Фотография гвардейского ракетного крейсера «Москва» до последнего выхода в море отсюда

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