В школы Донбасса отправили 40 тыс. российских учебников

По инициативе «Единой России» и Минпросвещения в Донбасс отправили 40 тыс. российских учебников. Это поможет организовать учебный процесс по российской системе образования в школах ЛНР и ДНР и освобожденных территорий, сообщила пресс-служба ЕР.

Учебники доставят в школы Макеевки, Докучаевска, Мариуполя. В общей сложности в народные республики привезут 20 тонн учебной литературы, сообщил министр просвещения, председатель общественного совета партпроекта «Единой России» «Новая школа» Сергей Кравцов.

«Когда мы узнали, что есть такая необходимость, что дети хотят учиться по тем учебникам, которые не заражены бациллой нацизма и той ужасной пропагандой, мы приняли решение, что сегодня направим 40 тысяч экземпляров учебной литературы для детских садов. Сейчас идет погрузка литературы. Уверен, что эти книги помогут ребятам приобщиться к тем традициям, которые всегда существовали в нашей стране», – приводятся его слова на сайте ЕР. По словам министра, поставки будут продолжены.

Ранее координатор направления народной программы «Единой России» «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила, что между министрами РФ и ЛДНР будет заключено соглашение, которое позволит развивать образовательную систему народных республик по российской системе. Также «Единая Россия» собрала более 90 тысяч книг на русском языке для отправки в библиотеки Донбасса. Их доставят в ближайшее время.

Помимо этого, «Единая Россия» и Минпросвещения озвучили первые итоги экспертизы украинских учебников. В них представлена искаженная информация об исторических и географических фактах и воспитывается ненависть ко всему русскому. Всего изучено более 300 экземпляров методической и учебной литературы из школ освобожденных территорий.

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