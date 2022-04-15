 

«Москвичи и так не худенькие»: ведущий диетолог столицы рассказала, как кризис поможет укрепить здоровье россиян

15.04.2022, 15:51, Разное
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Главный диетолог столицы Антонина Стародубова призвала москвичей пересмотреть свой рацион из-за санкций и роста инфляции. Как отмечает специалист, отказ от полуфабрикатов, импортных фруктов и овощей благотворно скажется на здоровье граждан.

«Не надо делать из-за введённых против России санкций трагедию. Давно доказано, что лучше всего для человека подходят те продукты, которые выращены в регионе его проживания. Из-за обилия всяких бананов, киви и других химических фруктов у нас сегодня каждый третий аллергик, а каждый второй москвич имеет лишний вес. Кушайте капусту, репу и свёклу, которые выращены в Подмосковье. Это еда наших предков, мы воспринимаем её на генном уровне», – заzвила Стародубова. 

До конца апреля в каждом российском регионе будет создан специальный реестр рекомендованных для употребления овощей и фруктов местного производства. Кроме того, будут внесены изменения в продовольственную корзину россиян – из неё исключат все потенциально вредные продукты. 

По оценкам экспертов, корректировка меню граждан позволит уже до конца 2022 года снизить количество страдающих ожирением на 10 %, а к 2024 году увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 70 лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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