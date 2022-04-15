 

Стали известны дата премьеры и другие подробности нового фильма Сергея Бодрова-старшего

15.04.2022, 15:13, Разное
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В сети появился первый трейлер нового фильма Сергея Бодрова-старшего “Дышите свободно”, главные роли в котором исполнили Евгений Ткачук (“Тихий Дон”), Полина Пушкарук и Полина Агуреева (“Ликвидация”). Вместе с этим кинокомпаний “СТВ” объявила дату премьеры мелодрамы – 12 мая.

Главный герой фильма — Илья (Евгений Ткачук) сильно заикается. Это мешает всему — личной жизни, общению с ребенком, работе. В отчаянии он записывается на курс известного доктора Черкасовой (Полина Агуреева) — гуру своего дела, которую пациенты считают магом и волшебником. Там он встречает новых друзей и новую любовь – молодую девушку Веру (Полина Пушкарук). Но оказывается, что Черкасовой самой нравится Илья, и она намерена его завоевать. В фильме также снялись Илья Дель, Михаил Тройник, Кристина Шнайдер, Анатолий Кондюбов, Алексей Утеганов, Дмитрий Щербаков, Ваня Рукша, Татьяна Полонская, Алиса Олейник, Александра Серзина и другие.

Сергей Бодров-старший

Отец актера Сергея Бодрова, трагически погибшего в сентябре 2002 года, выступил в картине не только режиссером, но и автором сценария. Продюсером стал Сергей Сельянов.

Напомним, что все члены семьи Бодровых выбрали творческие профессии: Сергей Бодров-старший – кинорежиссер, снимает фильмы и пишет сценарии с середины 70-х годов прошлого века, его сын Сергей Бодров-младший стал актером. Дети Бодрова-младшего, которые ведут закрытый образ жизни и почти не дают интервью, пошли по стопам отца. Его 19-летний сын Александр выпустил в прошлом году свой дебютный музыкальный альбом, а 23-летняя дочь Ольга снимается в кино.

В июне прошлого года в сети появился тизер фильма “Брат 3”, однако дальнейшие новости о кинопроизводстве не известны.



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